В «Орленке» покажут культовую работу Дэвида Линча «Малхолланд Драйв»

Компания «Иноекино» выпускает в российский прокат мистический триллер Дэвида Линча — «Малхолланд Драйв», тем самым празднуя 20-летний юбилей киноработы. Демонстрироваться будет отреставрированная копия, созданная под присмотром самого режиссера.

«Одинаково изощренно играя ожиданиями и своих героев, и зрителей, Линч показывает Голливуд с его романтическими иллюзиями, разбитыми мечтами и абсурдной жестокостью. Фильм не зря сравнивают со сновидением: он затягивает в калейдоскоп разрозненных и ускользающих образов, противится логическому осмыслению, но ни на секунду не становится бессмысленным», — отмечается на сайте «Иноекино».





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