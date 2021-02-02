Премьера фильма «Родные» в Нижнем Новгороде

Киноработа рассказывает историю одной семьи которая отправляется на автомобиле в поездку на музыкальный фестиваль. Отец семейства решает исполнить мечту всей жизни —отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.

Главные роли в киноленте исполнили: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Семен Трескунов, Лиза Монеточка, Никита Павленко и Катерина Беккер.

Премьерный предпоказ пройдет 9 февраля в «Империя Грез Небо» — сбор гостей в 19:00. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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