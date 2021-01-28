Премьера детективного сериала «Шерлок в России» выйдет на ТНТ

Шерлок Холмс (Максим Матвеев) приезжает в Петербург, чтобы поймать серийного маньяка Джека Потрошителя. В Лондоне Шерлока охраняли полиция и статус джентльмена, а в Петербурге – только нож и молитва. Дедукция здесь бессильна. В каждом эпизоде Холмс (Максим Матвеев) и Карцев (Владимир Мишуков) будут распутывать изощренные преступления и противостоять русскому народному разгильдяйству.

За новизну в сериале отвечают нетривиальное музыкальное оформление, новые неожиданные черты в характере Шерлока и любовная линия.

«Случилась химия — и родился интересный мужской дуэт абсолютно равных звезд. Мишуков вносит некую трагическую нотку в повествование, жизнь его героя полна драматических сюжетов. А за Максимом закрепляется комическая интонация», — добавляет Илона Егиазарова из «ВокругТВ».





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