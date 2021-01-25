В «Орленке» покажут лучшие киноработы Ларса фон Триера

В программу ретроспективы, которая пройдет с января по апрель 2021 года, войдут лучшие фильмы Ларса фон Триера — «Рассекая волны», «Самый главный босс», «Мандерлей», «Эпидемия», «Идиоты», «Европа», «Танцующая в темноте» и «Элемент преступления».

С 28 января можно посмотреть первую киноработу в рамках проекта «Специальный показ» в кинотеатре «Орленок» — «Рассекая волны».





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Фото: kino–teatr.ru