Премьера фильма «Охотник на монстров» в Нижнем Новгороде

Фильм снят по мотивам популярной компьютерной игры «Monster Hunter». Лейтенант Артемис (Милла Йовович) и ее отряд элитных бойцов через пространственный портал перемещаются в параллельную вселенную, населенную кровожадными монстрами. Им предстоит выжить и найти дорогу домой. Таинственный Охотник (Тони Джа), умеющий выживать в этих враждебных землях, поможет героям в беспощадной схватке с монстрами.

Главные роли в киноленте исполнили: Милла Йовович, Тони Джаа, Tи Ай, Диего Бонета, Миган Гуд, Джош Хэлман и Эм-си Джин.

Премьерный предпоказ пройдет 27 января в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 19:00. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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