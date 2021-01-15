В «Кинофактуре» пройдет фестиваль немецкого кино

С 19 по 28 января в пространстве «Кинофактура» покажут шесть фильмов в рамках фестиваля немецкого кино. Все киноленты демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
Полная программа фестиваля:
- 19 января 19:00 — «Поездка в Иерусалим» — героиня фильма решает бросить бессмысленные попытки устроиться на работу и понимает, что ее жизнь — бесконечная борьба с ветряными мельницами за небольшую порцию счастья или пачку шоколадного печенья.
- 20 января 19:00 — «Занимаются ли рыбы любовью» — из-за несчастного случая на улице робкий Ян знакомится с Ниной. Но Ян не такой как все, он неизлечимо болен.
- 21 января — «Кто раньше умер, тот дольше мертв» — комедия 11–летнем мальчике, мечтающем стать рок–звездой.
- 26 января — «Стефан Цвейг. Прощание с Европой» — байопик о жизни великого писателя в предчувствии Второй мировой.
- 27 января — «Parchim International» — документальный фильм о китайской экономической экспансии в Германию.
- 28 января — «В лабиринте молчания» — фильм посвящен «Освенцимским процессам». Молодой прокурор Йоханн Радманн обнаруживает сведения, изобличающие преступную деятельность бывшего персонала концлагеря.
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