Премьера мультфильма «Конь Юлий и большие скачки» в Нижнем Новгороде

В этом году главным героем мультфильма из цикла о «Трех богатырях» станет конь Юлий. Он влюбляется в​ королевскую кобылу по имени Звезда Востока и пытается добиться ее расположения. Говорящий конь похищает князя Киевского и насильно везет его к султану, на сватовство. У богатырей​ тоже​ есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит все.

Главные роли в анимационной картине озвучили: Князь Киевский – Сергей Маковецкий, Султан Рашид – Сергей Бурунов, Юлий — Дмитрий Высоцкий, Алеша — Олег Куликович, Добрыня — Валерий Соловьев, Илья — Дмитрий Быковский, текст от автора — Михаил Черняк.

Премьерный предпоказ пройдет 26 декабря в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 11:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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Фото: kinopoisk.