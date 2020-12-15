В «Орленке» пройдут дни короткометражного кино

17 и 18 декабря в кинотеатре «Орленок» пройдет всероссийская акция «День короткометражного кино–2020». Зрители увидят новые работы молодых режиссеров, созданные в различных жанрах.
С 2011 года международный День короткометражного кино празднуется в самый короткий день года, 21-го декабря, по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции.
17 и 18 декабря в кинотеатре «Орленок» покажут внеконкурсную программу «Анимационное кино» — любители короткометражек познакомятся с новыми работами молодых режиссеров, созданными в самых разных жанрах.
Полная программа короткометражных фильмов первого дня (17 декабря) акции здесь, а второго дня (18 декабря) здесь. Вход на показы свободный, при условии соблюдения 30% загрузки зала.
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