В «Орленке» пройдут дни короткометражного кино

С 2011 года международный День короткометражного кино празднуется в самый короткий день года, 21-го декабря, по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции.

17 и 18 декабря в кинотеатре «Орленок» покажут внеконкурсную программу «Анимационное кино» — любители короткометражек познакомятся с новыми работами молодых режиссеров, созданными в самых разных жанрах.

Полная программа короткометражных фильмов первого дня (17 декабря) акции здесь, а второго дня (18 декабря) здесь. Вход на показы свободный, при условии соблюдения 30% загрузки зала.





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