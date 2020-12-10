Премьера фильма «Обратная связь» в Нижнем Новгороде

31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов. Очевидно, что за это время в жизни героев должны произойти глобальные изменения, появиться новые проблемы, переживания и радости.

Главные роли в комедии вновь исполнили участники «Квартета И», а также актрисы — Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова.

Премьерный предпоказ пройдет 16 декабря в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 19.00. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

16+





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.