Премьера фильма «Обратная связь» в Нижнем Новгороде

Комедия «Обратная связь» выйдет на большие экраны 17 декабря. Сюжет фильма разворачивается через полтора года после событий киноленты «Громкая связь» — российской адаптации нашумевшего итальянского кинохита «Идеальные незнакомцы».
31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов. Очевидно, что за это время в жизни героев должны произойти глобальные изменения, появиться новые проблемы, переживания и радости.
Главные роли в комедии вновь исполнили участники «Квартета И», а также актрисы — Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова.
Премьерный предпоказ пройдет 16 декабря в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 19.00. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.
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