Наталья Водянова представила новый проект «Русские каникулы»

«Русские каникулы» - это совместная работа Натальи Водяновой и журналиста Михаила Зыгаря. Наталья вместе со своими старшими детьми — 13-летним Виктором, 14-летней Невой и 18-летним Лукасом — отправится в путешествие по России. Они проделают путь через кавказские горы, а затем поедут на русский Север.

«Я родилась и выросла в России. Вместе с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца», когда мы по всей стране открывали детские игровые парки, мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну», — комментирует проект Наталья Водянова.

Первые четыре серии посвятят югу России – Сочи, Адыгея, Пятигорск, Северная Осетия. Участники экспедиции едут не только полюбоваться живописными видами и узнать о традиции народов, но и за ответами на сложные вопросы — похищения невест на Кавказе или трагедия в Беслане. Во втором блоке сезона семья поедет на русский Север — Наталья Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.

«Наш сериал – это осмысленное узнавание России. Лукас, Нева и Виктор что-то знают о стране, но в то же время у них есть некоторое количество стереотипов, которые присущи людям, живущим за границей. Нам, жителям России, как мне кажется, очень интересно посмотреть, какими нас видят иностранные дети», — отметил продюсер нового проекта Михаил Зыгарь.

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Фото: Instagram Натальи Водяновой.