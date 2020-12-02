В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль актуального научного кино

С 3 по 16 декабря команда «Лобачевский Lab» будет публиковать в социальных сетях ссылки на регистрацию на онлайн–просмотр интересующего научного фильма.

Фестиваль актуального научного кино «ФАНК» — просветительское движение, которое представляет авторское документальное кино о науке, современный научный театр, научные шоу, лекции, дискуссии и профориентационные встречи с учеными и представителями творческих профессий.

В отличие от традиционных фестивалей «ФАНК» не привязан к конкретному времени или месту, а проходит в разных городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде.





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