В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль актуального научного кино

Парк науки «Лобачевский Lab» представит программу фестиваля актуального научного кино «ФАНК» — 10 полнометражных документальных фильмов о науке со всего мира.
С 3 по 16 декабря команда «Лобачевский Lab» будет публиковать в социальных сетях ссылки на регистрацию на онлайн–просмотр интересующего научного фильма.
Фестиваль актуального научного кино «ФАНК» — просветительское движение, которое представляет авторское документальное кино о науке, современный научный театр, научные шоу, лекции, дискуссии и профориентационные встречи с учеными и представителями творческих профессий.
В отличие от традиционных фестивалей «ФАНК» не привязан к конкретному времени или месту, а проходит в разных городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде.
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