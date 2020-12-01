Сериал «Беспринципные» покажут в эфире телеканала ТНТ

«Беспринципные» — это разговорная сатирическая комедия о жителях Патриарших прудов — крупных бизнесменах, генералах, чиновниках, актерах и гламурной богеме нашего общества. Все об их жизни в самых откровенных подробностях знает сквозной герой по прозвищу «Славик–не-***», который травит байки и пересказывает новеллы про удивительный мир Патриарших невидимому писателю. Несмотря на внешний лоск, проблемы у обитателей богемного заповедника общечеловеческие.

Главные роли в фильме исполнили: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Николай Фоменко, Ингеборга Дапкунайте, Надежда Михалкова и другие.

Сериал снимали в реальных локациях Патриарших прудов: модных ресторанах и барах, знаменитых переулках и дворах.

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