Программу фестиваля короткометражек «Арткино» покажут онлайн

Программу 12-го всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино» покажут в соцсетях Центра культуры «Рекорд». Организаторами фестиваля выступили — творческое объединение «Мир искусства» и киношкола «Артерия кино».
Сегодня, 1 декабря, в соцсетях «Рекорда» появится первая программа лучших фильмов 12-го всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино».
Первая программа «Слух»:
- «Подстава» — короткометражка о губернаторе города N, который крайне взволнован из-за грядущего приезда следственного комитета. Приехавшие сотрудники замечают, что в кабинете сидит человек в строгом костюме и начищенных ботинках — это Черт.
- «Мама» — история мальчика, который нашел свою маму не там, где искал.
- «Комментатор» — кинолента, в которой офисный сотрудник в качестве экспериментальной терапии получает комментатора, который высказывает вслух все мысли своего клиента.
- «Шашель» — фильм рассказывает историю пары. Что могло случиться с этими людьми, которые любили друг друга? Их съел шашель.
- «Небытие» — Николай Васильевич Гоголь, отбывающий заслуженную пенсию «на том свете», внезапно получает официальную бумагу о том, что его: «Никогда не было, нет и не будет, равно как и всех приписанных его авторству произведений».
- «Теленок» — жизнь маленького Вити переворачивается с ног на голову, когда он узнаёт, что новорожденный теленок завтра забудет свою маму.
- «Минуточку» — жизнь промоутера Олега, который рекламирует омолаживающий крем для рук, превращается в ад после того, как его начинает преследовать мужчина и требовать вернуть ему время, которое у него занял Олег, чтобы прорекламировать крем.
Всего в рамках фестиваля представят четыре программы короткого метра — все они будут транслироваться в соцсетях «Рекорда».
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