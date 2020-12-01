Программу фестиваля короткометражек «Арткино» покажут онлайн

Сегодня, 1 декабря, в соцсетях «Рекорда» появится первая программа лучших фильмов 12-го всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино».

Первая программа «Слух»:

«Подстава» — короткометражка о губернаторе города N, который крайне взволнован из-за грядущего приезда следственного комитета. Приехавшие сотрудники замечают, что в кабинете сидит человек в строгом костюме и начищенных ботинках — это Черт.

— короткометражка о губернаторе города N, который крайне взволнован из-за грядущего приезда следственного комитета. Приехавшие сотрудники замечают, что в кабинете сидит человек в строгом костюме и начищенных ботинках — это Черт. «Мама» — история мальчика, который нашел свою маму не там, где искал.

— история мальчика, который нашел свою маму не там, где искал. «Комментатор» — кинолента, в которой офисный сотрудник в качестве экспериментальной терапии получает комментатора, который высказывает вслух все мысли своего клиента.

— кинолента, в которой офисный сотрудник в качестве экспериментальной терапии получает комментатора, который высказывает вслух все мысли своего клиента. «Шашель» — фильм рассказывает историю пары. Что могло случиться с этими людьми, которые любили друг друга? Их съел шашель.

— фильм рассказывает историю пары. Что могло случиться с этими людьми, которые любили друг друга? Их съел шашель. «Небытие» — Николай Васильевич Гоголь, отбывающий заслуженную пенсию «на том свете», внезапно получает официальную бумагу о том, что его: «Никогда не было, нет и не будет, равно как и всех приписанных его авторству произведений».

— Николай Васильевич Гоголь, отбывающий заслуженную пенсию «на том свете», внезапно получает официальную бумагу о том, что его: «Никогда не было, нет и не будет, равно как и всех приписанных его авторству произведений». «Теленок» — жизнь маленького Вити переворачивается с ног на голову, когда он узнаёт, что новорожденный теленок завтра забудет свою маму.

— жизнь маленького Вити переворачивается с ног на голову, когда он узнаёт, что новорожденный теленок завтра забудет свою маму. «Минуточку» — жизнь промоутера Олега, который рекламирует омолаживающий крем для рук, превращается в ад после того, как его начинает преследовать мужчина и требовать вернуть ему время, которое у него занял Олег, чтобы прорекламировать крем.

Всего в рамках фестиваля представят четыре программы короткого метра — все они будут транслироваться в соцсетях «Рекорда».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.