В «Кинофактуре» пройдет кинофестиваль фильмов о Бетховене

Нижегородский центр немецкой культуры совместно с содружеством культурных инициатив «Рекорд» проведут кинофестиваль о жизни и творчестве Людвига ван Бетховена.

Полная программа мероприятия:

1 декабря 19:00 — «Жизнь Бетховена» — биографический фильм о жизни и творчестве немецкого композитора. Регистрация на фильм по ссылке.

2 декабря 19:00 — «Переписывая Бетховена» — фильм раскрывает несколько эпизодов бурной, противоречивой и трагической жизни Бетховена — работа над Девятой симфонией, знакомство с Анной Хольц и тяжелое заболевание. Регистрация на фильм по ссылке.

4 декабря 19:00 — «Бессмертная возлюбленная» — в основе сюжета реальная историческая история о Людвиге ван Бетховене и главной возлюбленной его жизни. Регистрация на фильм по ссылке.

8 декабря 19:00 — «В поисках Бетховена» — автор картины Фил Грабски обратил всесторонний взгляд на жизнь Бетховена сквозь призму его музыки. Регистрация на фильм по ссылке.

9 декабря 19:00 — «Бетховен. Дни жизни» — в фильме показаны последние тринадцать лет из его жизни, в течение которых он вынужден был бороться с наступающей глухотой. Регистрация на фильм по ссылке.

11 декабря 19:00 — «Лекция 21» — талантливого, но эксцентричного профессора обожают студенты — они помнят его необычные, вдохновенные лекции. Особенно одну, которая относится к периоду, когда профессор изучал слишком переоцененные, на его взгляд, произведения искусства, и касается Девятой симфонии Бетховена. Регистрация на фильм по ссылке.

Организаторы просят соблюдать меры предосторожности и носить маску. Возрастное ограничение 16+.





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