Международный фестиваль мобильного кино «Dobro&Lubov» пройдет в «Орленке»

26 ноября пройдет церемония награждения международного молодежного фестиваля мобильного кино «Dobro&Lubov»
Международный проект мобильного кино «Dobro&Lubov» — это фестиваль короткометражек, снятых при помощи камер в мобильных телефонах. 26 ноября в 16:30 пройдет прямой эфир церемонии награждения — к zoom–эфиру присоединится кинорежиссер Эмир Кустурица.
В кинотеатре «Орленок» победителей определят в номинациях:
- моя история о Великой Отечественной войне
- лучшее семейное видео
- история о любви
- самое весёлое видео
- самое доброе видео
- дружба без границ
- лучшее анимационное видео
- арт-хаус
«Фестиваль призван положить начало для дружественного диалога и объединения всех российских и зарубежных участников в создании и распространении позитивного контента в сети интернет», — сообщают организаторы.
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Фото: архив организаторов.
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