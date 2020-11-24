Международный фестиваль мобильного кино «Dobro&Lubov» пройдет в «Орленке»

Международный проект мобильного кино «Dobro&Lubov» — это фестиваль короткометражек, снятых при помощи камер в мобильных телефонах. 26 ноября в 16:30 пройдет прямой эфир церемонии награждения — к zoom–эфиру присоединится кинорежиссер Эмир Кустурица.

В кинотеатре «Орленок» победителей определят в номинациях:

моя история о Великой Отечественной войне

лучшее семейное видео

история о любви

самое весёлое видео

самое доброе видео

дружба без границ

лучшее анимационное видео

арт-хаус

«Фестиваль призван положить начало для дружественного диалога и объединения всех российских и зарубежных участников в создании и распространении позитивного контента в сети интернет», — сообщают организаторы.

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Фото: архив организаторов.