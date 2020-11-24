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Международный фестиваль мобильного кино «Dobro&Lubov» пройдет в «Орленке»

26 ноября пройдет церемония награждения международного молодежного фестиваля мобильного кино «Dobro&Lubov»

Международный проект мобильного кино «Dobro&Lubov» — это фестиваль короткометражек, снятых при помощи камер в мобильных телефонах. 26 ноября в 16:30 пройдет прямой эфир церемонии награждения — к zoom–эфиру присоединится кинорежиссер Эмир Кустурица.

В кинотеатре «Орленок» победителей определят в номинациях:

  • моя история о Великой Отечественной войне
  • лучшее семейное видео
  • история о любви
  • самое весёлое видео
  • самое доброе видео
  • дружба без границ
  • лучшее анимационное видео
  • арт-хаус

«Фестиваль призван положить начало для дружественного диалога и объединения всех российских и зарубежных участников в создании и распространении позитивного контента в сети интернет», — сообщают организаторы.

 

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Фото: архив организаторов.

 

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