В «Кинофактуре» покажут документальный фильм о современных шаманах

26 ноября в 19:00 в пространстве «Кинофактура» покажут документальный фильм «Шаманы». После показа пройдет онлайн–встреча с автором проекта Александром Федоровым.
В пространстве «Кинофактура» пройдет показ документального фильма про современный шаманизм в России – большое исследование традиционных культур Сибири. После показа пройдет онлайн-обсуждение фильма с автором Александром Фёдоровым.
«Я хотел показать как выглядит то, что мы привыкли считать шаманизмом, и насколько мы ошибаемся, принимая все за одно. Этот фильм о том, как культура, вера и религия сибирских регионов сплетаются вместе, и на их месте появляется в некотором роде новая вера, и у каждого она своя», — отмечает режиссер Александр Федоров.
Билеты на показ можно приобрести перейдя по ссылке.
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