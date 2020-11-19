В «Кинофактуре» покажут документальный фильм о современных шаманах

В пространстве «Кинофактура» пройдет показ документального фильма про современный шаманизм в России – большое исследование традиционных культур Сибири. После показа пройдет онлайн-обсуждение фильма с автором Александром Фёдоровым.

«Я хотел показать как выглядит то, что мы привыкли считать шаманизмом, и насколько мы ошибаемся, принимая все за одно. Этот фильм о том, как культура, вера и религия сибирских регионов сплетаются вместе, и на их месте появляется в некотором роде новая вера, и у каждого она своя», — отмечает режиссер Александр Федоров.

Билеты на показ можно приобрести перейдя по ссылке.





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