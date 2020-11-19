В «Орленке» пройдет неделя французского кино

С 27 ноября по 2 декабря в кинотеатре «Орленок» пройдет неделя французского кино — покажут семь кинолент на французском языке с русскими субтитрами.
С 27 ноября по 2 декабря в Нижнем Новгороде в кинотеатре «Орленок» пройдет «Неделя французского кино». Организаторами масштабного события выступают «Альянс Франсез — Нижний Новгород» и кинотеатр «Орленок». Зрители увидят семь кинолент на французском языке с русскими субтитрами.
В программе фестиваля:
27 ноября в 18:00
- «Тайна Анри Пика» — фильм о редакторе, который находит рукопись романа — книга становится бестселлером. Его автор умер два года назад и по словам его вдовы никогда не написал бы ничего, кроме списка покупок. Известный литературный критик решает провести собственное расследование.
28 ноября в 15:45
- «100 кг звезд» — лента о 16–летней Лоис, мечтающей улететь в космос, но она имеет одну маленькую проблему — вес 100 килограммов. Потеряв всякую надежду, Лоис знакомится с Амели, Станна и Жюстин, такими же потерянными подростками, которые готовы на все, чтобы отправиться с ней в космос.
28 ноября в 17:45
- «Жизненная необходимость» — в размеренную жизнь Пьера врывается искрометная и неуловимая Жюльетта, наполнив его жизнь чувственностью и хаосом. Пьеру и его родным придется пересмотреть свои взгляды и начать жить по-настоящему.
29 ноября в 15:45
- «Картина» — анимационный фильм о маленькой Лоле, которая выходит из картины и отправляется с друзьями на поиски художника, который возможно сможет им помочь.
30 ноября в 18:00
- «Красный ошейник» — молодой герой Первой мировой войны Жак попадает под трибунал. Офицер пытается выяснить суть преступления — нити истории сходятся на верной собаке Жака, прошедшей вместе с ним через все ужасы войны.
1 декабря в 18:00
- «Красивый бандит» — накануне давно ожидаемого выхода на пенсию комиссар полиции сталкивается с дерзким похищением картины. Элегантность совершенного преступления вынуждает его начать расследование.
2 декабря в 18:00
- «Враги» — Мюриэль счастлива видеть своего внука Алекса, который приезжает навестить ее перед своим переездом в Канаду. Заинтригованная его поведением, она внезапно узнает, что он лжет: его ожидает совсем другая жизнь.
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