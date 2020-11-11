В «Кинофактуре» покажут программу фестиваля польских фильмов «Висла»

Показ программы 13–го фестиваля польского кино «Висла» пройдет в пространстве «Кинофактура» с 16 по 20 ноября. Фильмы покажут на польском языке с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести на сайте — стоимость 100 рублей.

В программе фестиваля:

16 ноября в 19:00 — «Тело Христово» — лента, ставшая сенсацией мирового кинематографа, основана на реальных событиях. 20-летний Даниэль, во время пребывания в воспитательной колонии проходит духовную перемену и тайно мечтает стать священником.

17 ноября в 19:00 — «Последняя гора» — документальный фильм, рассказывающий о силе человеческого духа и решимости, выходящей за пределы здравого смысла.

18 ноября в 19:00 — «Пан Т» — рассказ о безработном литераторе, который сталкивается с разными социальными слоями Варшавы — веселая сатира, которая вызвала немалые споры перед премьерой.

19 ноября в 19:00 — «Сверхновая» — драма, в которой вполне повседневные события раскрывают правду о современном польском обществе.

20 ноября в 19:00 — «Новые польские короткометражки» — показ лучших короткометражных фильмов студентов Студии Мунка, получивших призы на международных кинофестивалях.

Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.