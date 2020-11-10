Премьера фильма «Колдовство: Новый ритуал» в Нижнем Новгороде

В 1996 году вышла кинолента «Колдовство», которая до сих пор остается своего рода классикой. Темы расширения прав и свобод женщин, которые поднял режиссер Эндрю Флеминг, продолжают вдохновлять девушек-подростков. Сиквел «Колдовство: Новый ритуал» затрагивает проблемы нового поколения, используя другие кинематографические приемы и элементы. Сюжет закручивается вокруг эксцентричного квартета юных воодушевленных ведьм. Девушки обретают сверхъестественную силу, но в итоге получают больше, чем рассчитывают.

Главные роли в фильме исполнили: Кэйли Спэни, Гидеон Адлон, Лови Симон, Зои Луна, Николас Голицын, а также Мишель Монахэн и Дэвид Духовны.

Премьерный предпоказ пройдет 18 ноября в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 19.00. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

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