ТНТ представил главные премьеры 2021 года

В 2021 году зрители ТНТ увидят новые сезоны хитов телеканала – «Год культуры», «Полярный», «Патриот», «Жуки», «Триада», «Света с того света», а также «Реальные пацаны», «Ольга» и «Физрук». Кроме того, ТНТ представит аудитории один сиквел и один приквел — сериал «Универ. Старики» расскажет о новой жизни повзрослевших героев, а сериал «Милиционер с Рублевки» расскажет историю молодого Володи Яковлева, которого озвучит Сергей Бурунов.

Среди новинок сезона шоу «Ты – топ модель» с Александром Гудковым и Анастасией Решетовой, в котором девушки попытаются пробиться в fashion–индустрию. Директор ТНТ Роман Петренко анонсировал запуск большого музыкального шоу – его название пока не сообщается. Также в новом году ТНТ обещает показать 7 новых комедийных сериалов собственного производства – актуальных, честных, развлекательных историй, близких современным зрителям.

«В новом году мы покажем еще больше премьер. Наша задача – каждый раз попадать в нерв народа», — отметил директор ТНТ Роман Петренко.





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