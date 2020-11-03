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В «Орленке» покажут программу Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF 2020

С 7 по 11 ноября в «Орленке» покажут восемь анимационных фильмов из Европы и США в рамках международного Лондонского фестиваля LIAF 2020 — фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

 

  • «СИНХРОННОСТЬ» — Мишель Бранд, Великобритания, 2018. 

  • «Д*РЬМО СЛУЧАЕТСЯ» — Микаэла Михали, Давид Штумпф, Чехия, Словакия, Франция, 2019.

  • «СИМБИОЗ» — Надя Андрашев,  Венгрия, 2019.

Показ программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF 2020 пройдет в кинотеатре «Орленок» с 7 по 11 ноября. Восемь анимационных фильмов из Европы и США отобраны для российских показов из масштабной международной и национальной программы. 

В программе фестиваля:

«Гравитация»

  • короткометражка о крошечном городке, в котором постоянно меняется гравитация. Главную героиню Розу то поднимает в воздух в «легкие» дни, то прижимает к земле в дни «тяжелые». Роза должна найти баланс. 

«Монетка» 

  • лента о взрослении и поисках себя.

«Дочь»

  •  анимационный мультфильм о взаимоотношениях родителей и детей.

 «Одинокая орбита» 

  • фэнтези о современном техногенном мире, где сотрудник большой компании следит за функционированием и орбитой спутника. В какой-то момент один из спутников выходит из строя и покидает орбиту Земли, лишая человечество связи на неопределенный срок.

«Симбиоз»

  • фильм семейной паре, где обманутая жена следит за своим мужем и его любовницами, но в процессе ее ревность превращается в искреннее любопытство.

«Синхронность»

  • «Это фильм о связи всего со всем, пересечениях и изменяющихся линиях наших жизней», — так говорят авторы о своей работе. 

«Д*рьмо случается»

  • картина о том, что иногда один неудачный день может закончиться локальным концом света.

«Новый год» 

  • действие фильма разворачивается в двух временных точках. Главные герои — мужчина, боящийся апокалипсиса и девушка, изучающая азы религии. 

 

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Анна Ефимычева,
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