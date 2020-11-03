В «Орленке» покажут программу Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF 2020

Показ программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF 2020 пройдет в кинотеатре «Орленок» с 7 по 11 ноября. Восемь анимационных фильмов из Европы и США отобраны для российских показов из масштабной международной и национальной программы.

В программе фестиваля:

«Гравитация»

короткометражка о крошечном городке, в котором постоянно меняется гравитация. Главную героиню Розу то поднимает в воздух в «легкие» дни, то прижимает к земле в дни «тяжелые». Роза должна найти баланс.

«Монетка»

лента о взрослении и поисках себя.

«Дочь»

анимационный мультфильм о взаимоотношениях родителей и детей.

«Одинокая орбита»

фэнтези о современном техногенном мире, где сотрудник большой компании следит за функционированием и орбитой спутника. В какой-то момент один из спутников выходит из строя и покидает орбиту Земли, лишая человечество связи на неопределенный срок.

«Симбиоз»

фильм семейной паре, где обманутая жена следит за своим мужем и его любовницами, но в процессе ее ревность превращается в искреннее любопытство.

«Синхронность»

«Это фильм о связи всего со всем, пересечениях и изменяющихся линиях наших жизней», — так говорят авторы о своей работе.

«Д*рьмо случается»

картина о том, что иногда один неудачный день может закончиться локальным концом света.

«Новый год»

действие фильма разворачивается в двух временных точках. Главные герои — мужчина, боящийся апокалипсиса и девушка, изучающая азы религии.

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