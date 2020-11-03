В «Орленке» покажут программу Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF 2020

С 7 по 11 ноября в «Орленке» покажут восемь анимационных фильмов из Европы и США в рамках международного Лондонского фестиваля LIAF 2020 — фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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С 7 по 11 ноября в «Орленке» покажут восемь анимационных фильмов из Европы и США в рамках международного Лондонского фестиваля LIAF 2020 — фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Показ программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF 2020 пройдет в кинотеатре «Орленок» с 7 по 11 ноября. Восемь анимационных фильмов из Европы и США отобраны для российских показов из масштабной международной и национальной программы.
В программе фестиваля:
«Гравитация»
«Монетка»
«Дочь»
«Одинокая орбита»
«Симбиоз»
«Синхронность»
«Д*рьмо случается»
«Новый год»
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