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В «Орленке» проведут дополнительные показы фестиваля документалок Beat Weekend 2020

Организаторы решили провести дополнительные показы в кинотеатре «Орленок», так как из-за ограничений не все зрители смогли увидеть полную программу фестиваля.

 

Дополнительные показы трех фильмов из программы фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend 2020 пройдут 5, 6 и 9 ноября.

Полное расписание дополнительных показов: 

5 ноября в 20:00 

  • исследование эволюции голливудского саунд-дизайна с участием Дэвида Линча, Стивена Спилберга и Кристофера Нолана — «По волнам: искусство звука в кино»

6 ноября в 20:00

  • лента о самом загадочном художнике планеты Бэнкси — «В погоне за Бэнкси»

9 ноября в 20:00 

  • тайная история современной американской политики через призму лягушонка Пепе — «Ништяк браток» 

Билеты на показы можно приобрести на сайте «Орлёнка», на сайте фестиваля Beat Weekend и в кассе кинотеатра.

 

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Анна Ефимычева,
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