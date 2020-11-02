В «Орленке» проведут дополнительные показы фестиваля документалок Beat Weekend 2020

Организаторы решили провести дополнительные показы в кинотеатре «Орленок», так как из-за ограничений не все зрители смогли увидеть полную программу фестиваля.
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Организаторы решили провести дополнительные показы в кинотеатре «Орленок», так как из-за ограничений не все зрители смогли увидеть полную программу фестиваля.
Дополнительные показы трех фильмов из программы фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend 2020 пройдут 5, 6 и 9 ноября.
Полное расписание дополнительных показов:
5 ноября в 20:00
6 ноября в 20:00
9 ноября в 20:00
Билеты на показы можно приобрести на сайте «Орлёнка», на сайте фестиваля Beat Weekend и в кассе кинотеатра.
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