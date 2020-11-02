В «Орленке» проведут дополнительные показы фестиваля документалок Beat Weekend 2020

Дополнительные показы трех фильмов из программы фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend 2020 пройдут 5, 6 и 9 ноября.

Полное расписание дополнительных показов:

5 ноября в 20:00

исследование эволюции голливудского саунд-дизайна с участием Дэвида Линча, Стивена Спилберга и Кристофера Нолана — «По волнам: искусство звука в кино»

6 ноября в 20:00

лента о самом загадочном художнике планеты Бэнкси — «В погоне за Бэнкси»

9 ноября в 20:00

тайная история современной американской политики через призму лягушонка Пепе — «Ништяк браток»

Билеты на показы можно приобрести на сайте «Орлёнка», на сайте фестиваля Beat Weekend и в кассе кинотеатра.

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