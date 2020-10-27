Премьера фильма «Побочный эффект» в Нижнем Новгороде

Кинолента о семейной паре, в чью в размеренную и счастливую жизнь вламываются грабители — теперь единственная мечта Андрея стереть ту кошмарную ночь из памяти своей жены. Поиски решения приводят его в квартиру в Доме на набережной к девушке Маре, которая обещает «особое» лекарство и приглашает пару пожить в ее квартире, но здесь героев ожидает кое-что более страшное.

Главные роли в фильме исполнили: актер и режиссер Семен Серзин, актриса «Гоголь-центра» Александра Ревенко и актриса «Мастерской Брусникина» Марина Васильева.

Премьерный предпоказ пройдет 3 ноября в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 19.00. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

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