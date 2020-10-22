В «Синема Парк Фантастика» проведут дополнительные показы фестиваля документалок Beat Weekend 2020

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend 2020 — 7 фильмов о людях и явлениях, которые сформировали современную культуру: от Бэнкси и Трумена Капоте до интернет-мемов.

Полное расписание дополнительных показов:

28 октября в 19:30

лента о самом загадочном художнике планеты Бэнкси — «В погоне за Бэнкси»

29 октября, 20:00

исследование эволюции голливудского саунд-дизайна с участием Дэвида Линча, Стивена Спилберга и Кристофера Нолана — «По волнам: искусство звука в кино»

30 октября, 20:00

фильм о знаменитом фотографе Марте Купер, запечатлевшей первые граффити Нью-Йорка — «Марта Купер: История о граффити»

31 октября

17:00 — повтор фильма «По волнам: Искусство звука в кино»

19:30 — документалка об удивительном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров — «Книготорговцы»

21:10 — тайная история современной американской политики через призму лягушонка Пепе — «Ништяк браток»

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