Премьера фильма «Глубже!» в Нижнем Новгороде

Комедия о молодом театральном режиссере, мастере психологической глубины и знатоке системы Станиславского, попавшего в порноиндустрию и меняющего ее полностью.Комедия о молодом театральном режиссере, мастере психологической глубины и знатоке системы Станиславского, попавшего в порноиндустрию, и меняющем ее полностью. На 31–м кинофестивале «Кинотавр» фильм получил дипломом жюри основного конкурса — «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям».

« "Глубже!" — отечественный аналог многочисленных голливудских комедий о неуклюжих непрофессионалах, снимающих порно, но источником комического здесь служит не череда неловких пикантных ситуаций, а вечная российская тоска по Хорошему Вкусу и Высокому Искусству», — отмечает кинокритик Антон Долин на портале «Медуза».

Премьерный предпоказ пройдет 21 октября в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 19.00. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

16+

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.