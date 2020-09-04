Дмитрий Шепелев: «В душе я – ребенок!»

Дмитрий, вы стали ведущим первого юмористического семейного шоу на канале ТНТ. Каково это, быть первооткрывателем?

Большое спасибо. Я пока еще не понял, как это. Юмор на ТНТ изобрели до меня. Детей родили тоже без моей помощи. Я же только принес на канал настроение, с которым живу каждый день, а именно, быть папкой – это огромное счастье. И, думаю, мои гости с этим согласятся. Более того, в шоу «Ты как я», возможно, вы впервые увидите ваших любимых звезд в самой сложной и самой важной роли – роли родителей. Это значит, что такими – то есть настоящими! – вы не видели их никогда. На съемках мы очень весело провели время. Вы обязательно должны это увидеть.



К вам на шоу будут приходить известные люди со своими детьми, не было желания самому принять участие в шоу с Платоном?

Я хочу, чтобы мой сын сам принял решение, хочет он в телек или нет. Не хочу решать за него. Станет старше, решит. А пока я с гордостью пригласил сына на съемку. Он провел со мной больше трех часов, попробовал некоторые испытания на себе, получил подарки и конечно остался в абсолютном восторге – что еще нужно? Более того, не забывайте, что ведущий этой программы читает ему сказки перед сном. Кто еще может этим похвастаться?

Ты как я - это соревнования. Почему именно этот жанр? Ведь в таком случае всегда есть победители и проигравшие. Как дети и их родители, реагируют на поражение?

А чем плохо соревнование? Разве дети не играют в футбол или не бегают наперегонки? Да, в нашей программе есть победители и проигравшие. Но! У нас как на детском дне рождения подарки получают все! А еще всем проигравшим я предлагаю приходить снова или приводить братьев и сестер. Азамат Мусагалиев, Стас Ярушин играли по два раза со старшими и младшими детьми. Поэтому не нужно драматизировать – мы любим всех наших героев, а не только победителей.