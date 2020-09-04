«Ты как я» – это настоящий Диснейленд, яркое часовое состязание между двумя звездными семьями. В каждом выпуске проекта в студию к Дмитрию Шепелеву будут приходить звезды вместе со своими детьми, для которых поход на шоу, станет первым появлением на телевидении. Им предстоит пройти разные испытания: висеть на тросах, собирать игрушки, пытаться сохранить тишину и многое другое.
Дмитрий Шепелев: «В душе я – ребенок!»
Дмитрий, вы стали ведущим первого юмористического семейного шоу на канале ТНТ. Каково это, быть первооткрывателем?
Большое спасибо. Я пока еще не понял, как это. Юмор на ТНТ изобрели до меня. Детей родили тоже без моей помощи. Я же только принес на канал настроение, с которым живу каждый день, а именно, быть папкой – это огромное счастье. И, думаю, мои гости с этим согласятся. Более того, в шоу «Ты как я», возможно, вы впервые увидите ваших любимых звезд в самой сложной и самой важной роли – роли родителей. Это значит, что такими – то есть настоящими! – вы не видели их никогда. На съемках мы очень весело провели время. Вы обязательно должны это увидеть.
К вам на шоу будут приходить известные люди со своими детьми, не было желания самому принять участие в шоу с Платоном?
Я хочу, чтобы мой сын сам принял решение, хочет он в телек или нет. Не хочу решать за него. Станет старше, решит. А пока я с гордостью пригласил сына на съемку. Он провел со мной больше трех часов, попробовал некоторые испытания на себе, получил подарки и конечно остался в абсолютном восторге – что еще нужно? Более того, не забывайте, что ведущий этой программы читает ему сказки перед сном. Кто еще может этим похвастаться?
Ты как я - это соревнования. Почему именно этот жанр? Ведь в таком случае всегда есть победители и проигравшие. Как дети и их родители, реагируют на поражение?
А чем плохо соревнование? Разве дети не играют в футбол или не бегают наперегонки? Да, в нашей программе есть победители и проигравшие. Но! У нас как на детском дне рождения подарки получают все! А еще всем проигравшим я предлагаю приходить снова или приводить братьев и сестер. Азамат Мусагалиев, Стас Ярушин играли по два раза со старшими и младшими детьми. Поэтому не нужно драматизировать – мы любим всех наших героев, а не только победителей.
Кто из участников проекта вам особенно запомнился и чем?
Мне запомнился Денис Дорохов. Во-первых, потому, что так я еще никогда не смеялся – это самый смешной человек, которого я встречал, обожаю его. А во-вторых, запомнил его потому, что когда его сын Артем расплакался, проиграв один из конкурсов, Денис, в шутку, кричал, что подаст на нас в суд. Вот и думай после этого смеяться или плакать.
Для многих детей известных родителей вот так провести время вместе с мамой или папой – это бесценный подарок. Как думаете, что самое главное во времени, которое родители проводят с детьми?
Вообще-то я думаю, что самое главное во времени, которое родители проводят с детьми – это само это время. И было бы очень круто, чтобы папа и мама в этот момент не сидели в Инстаграм или чате с подружками, а смотрели в глаза своему ребенку.
Каких истинно детских качеств не хватает взрослым в современном мире?
В этом смысле почти все взрослые, как мне кажется, одинаковые. Большинству не хватает смелости быть непосредственным, смешным и веселым. У взрослых ведь дела, встречи, проекты, сделки, где тут место раскрепощённости, надо оставаться хмурым и сосредоточенным.
В каком проекте ТНТ Вы еще бы с удовольствием поучаствовали?
Вы имеете в виду какую еще программу я хотел бы вести? Отвечу так – я телевизионный папа. Поэтому любая программа о детях мне безоговорочно подходит. Я в душе сам ребенок, что еще мне вести.
Чем руководствуетесь, когда принимаете решение на предложения от продюсеров каналов?
Ну, конечно же считаю нули.
Когда на шоу в качестве участников приходят ваши хорошие друзья сложнее работать?
Наоборот еще веселее, ведь ты знаешь, над чем точно можно пошутить и как доставить гостю радость.
Если бы вы не стали телеведущим, то какую профессию выбрали бы?
В детстве я мечтал стать врачом или профессиональным спортсменом. Врачом становиться мне уже поздно, могу разве что просто просто носить белый халат. Мне 37, это значит, что профессиональный спорт для меня тоже уже закрыт. Но это не мешает мне продолжать заниматься любимым спортом так же как в детстве. Я с 6-ти лет играю в большой теннис. И сейчас лучшее время, чтобы усердно тренироваться, но не просто на результат, а в первую очередь в свое удовольствие.
Жизнь публичного человека кардинально отличается от жизни обычного человека. С чем для Вас сложнее всего уживаться?
У меня замечательная жизнь. Мне не на что жаловаться.
Как научиться абстрагироваться от того, что про тебя пишут?
Единственный выход, который я нашел для себя – не читать. Также попросить близких не читать. А если все же кто-то читает – попросил не присылать, не пересказывать и нею переспрашивать. Время показывает, что моя теория работает не очень стройно. Например, мои родители, бабушки и дедушки справляются с моей просьбой не очень хорошо. Время от времени приходится их успокаивать.
Залог хорошего настроения Дмитрия Шепелева – это..
Сразу после разговора с телевизионным продюсером подсчитать нули, улыбнуться и позвать детей с собой на утреннюю прогулку с собаками. Ми-ми-ми.
Смотрите новое шоу «Ты как я» с 6 сентября в 18.00 на ТНТ!
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