Книга дня: монография о вампирах (с тру крайм-сюжетами!) историка ННГУ Андрея Негина

«Вампиры и прочая нежить: археология верований» (вышла в издательстве «Альма Матер» в этом году!) доцента кафедры истории Древнего мира и Средних веков – это более 800 страниц и свыше 200 иллюстраций (а в библиографическом списке более 2 тыс. источников!). Замысел книги возник около 20 лет назад. Автор пропустил страх смерти (именно он на самом деле лежит в основе всех верований, легенд и историй о загробном мире) через криминалистику, археологию, фольклор и психологию.
Текст иллюстрирован отрывками из исторических документов, часть которых ученый впервые (!) перевел на русский язык. В последней главе есть несколько свежих историй о вампиризме, изложенных в духе тру крайм. В книге много цветных иллюстраций, визуальных реконструкций лиц «вампиров», найденных археологами. Автор также создал карту, которая отражает географию этих находок и верований в нежить. Кстати, археология обратила внимание на девиантные погребения только в середине прошлого века.
Андрей Негин
историк
Обычно увеличение количества «вампирских» захоронений совпадает с эпидемиями чумы или холеры, когда люди искали виновных среди первых умерших. Подобным же образом часто хоронили и чужаков из других племен, колдунов, преступников или людей с физическими уродствами. В ходе работы меня поразило единообразие человеческого страха перед мертвецами. Многие народы действовали в случае с некрофобией практически одинаково. Недавно были исследованы останки «вампирши» из погребения около деревни Пьень в Польше. Зося (так ее назвали археологи) была болезненной молодой девушкой, которая также, очевидно, пугала окружающих своей необычной внешностью. У нее был огромный зуб-резец во рту, придававший чертам лица угрожающий звериный оскал, когда девушка открывала рот. Уже благодаря этой аномалии она попадала в разряд необычных людей, которые несут в своем облике зловещие черты. Страх ее возвращения с того света заставил людей провести обряд обезвреживания ее тела при помощи запирания замком и острым серпом в могиле.
Подобных элементов в погребальных обрядах было очень много, и отступать от них было большим риском для живых. Ночные бдения возле умершего должны были оградить его от возвращения к жизни с помощью злых сил. Впрочем, помешать упокоению могла и обычная кошка, перепрыгнувшая через тело или усевшаяся на крышку гроба. Покойного выносили из дома строго ногами вперед. Лишенный возможности с тоской «взглянуть» на свой дом и близких, он вряд ли жаждал воссоединения с семьей.
Вампир стал персонажем более четырех тысяч кинолент, от хорроров до комедий. Один только граф Дракула появлялся в кино- и телефильмах около четырехсот раз. Экранные образы, овеянные романтикой, сильно отличались от тех представлений о вампирах, что веками будоражили воображение людей. Элегантные, красивые и сексуальные персонажи, не столько пугали, сколько привлекали внимание зрителя.
Андрей Негин
историк
Вампиры и прочая нежить – это не мифические потусторонние существа, а отражение человеческого страха смерти, комплексов и пробелов в знаниях. В разные эпохи люди вглядывались в это «зеркало» и видели в нем свои самые большие страхи: неизлечимые болезни, страх конечности своего существования или ужас перед инаковостью тех, кто не похож на нас и нарушает установленные традиции. Моя книга – это попытка увидеть в этом зеркале самого себя и исследовать глубины нашей собственной психологии. Образ вампира притягателен прежде всего тем, что он позволяет нам прикоснуться к нашей «теневой» стороне. В психологии есть понятие Тени, обозначающее все то, что социум осуждает и заставляет подавлять в себе: агрессию, эгоизм, табуированные желания. Вампир выступает антиподом правил поведения в обществе. Он нарушает все запреты, делает то, что хочет, он свободен от морали. Нас привлекает его абсолютная, пугающая свобода, которую мы сами себе позволить не можем.
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