Книга дня: монография о вампирах (с тру крайм-сюжетами!) историка ННГУ Андрея Негина

Подобных элементов в погребальных обрядах было очень много, и отступать от них было большим риском для живых. Ночные бдения возле умершего должны были оградить его от возвращения к жизни с помощью злых сил. Впрочем, помешать упокоению могла и обычная кошка, перепрыгнувшая через тело или усевшаяся на крышку гроба. Покойного выносили из дома строго ногами вперед. Лишенный возможности с тоской «взглянуть» на свой дом и близких, он вряд ли жаждал воссоединения с семьей.

Вампир стал персонажем более четырех тысяч кинолент, от хорроров до комедий. Один только граф Дракула появлялся в кино- и телефильмах около четырехсот раз. Экранные образы, овеянные романтикой, сильно отличались от тех представлений о вампирах, что веками будоражили воображение людей. Элегантные, красивые и сексуальные персонажи, не столько пугали, сколько привлекали внимание зрителя.