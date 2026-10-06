Книга дня: «фундаментальная история» представительских автомобилей ГАЗа (работа над 500-страничным изданием длилась 15 лет!)

«Большим классом» называют триаду «особо породистых» авто, выпускавшихся с 1948 по 1988 год: ЗИМ ГАЗ-12, «Чайку» ГАЗ-13 и «Чайку» ГАЗ-14 (в будущем году ей исполнится 50 лет!). Историю их создания авторы, ветеран Автозавода и главный конструктор «Чайки» Владимир Носаков и Александр Лекае, рассказывают, опираясь на материалы из госархива, музеев, конструкторов ГАЗа, фонда РМФ, а также исследователей автомобильной истории. В основе – воспоминания Носакова и его рабочая тетрадь, куда он 20 лет записывал и зарисовывал все технические и организационные подробности.

Кристаллизации стиля автомобилей в книге уделено особое внимание: художники-конструкторы экстерьеров Лев Еремеев, Станислав Волков и Борис Лебедев – одни из центральных фигур повествования. В книге показаны ступени разработки дизайна со всеми итерациями эскизов и макетов, также авторы привели биографические данные и исследовали мотивы, побудившие художников использовать определенные художественные приемы.

Образы машин здесь отражают три советские эпохи. Созданный по приказу Сталина ЗИМ – послевоенное время с экономическими сложностями, более воздушная «Чайка» ГАЗ-13 в духе модернизма 1950-х – хрущевскую оттепель, а 14-я, номенклатурная и самая технологически совершенная «Чайка» – брежневский застой.