Ссылка дня: оцифрованный путеводитель по Нижнему 1914-го года (с планом города!) из собрания ценных изданий нижегородской Ленинки

Автор брошюры «В помощь экскурсантам…» (30 страниц + схема города и список улиц) Сергей Михайлович Парийский (1870-1930) – нижегородский историк-краевед, преподаватель гуманитарных дисциплин, член Нижегородской Губернской Ученой Архивной Комиссии, автор более 50 научных работ (в том числе по истории Нижегородского ополчения и археологии нижегородского края).
Краевед предлагает варианты обзорных и тематических экскурсий. Например, такой 4-часовой маршрут: Вокзал – Благовещенский монастырь – Похвалинский элеватор – Государственный банк – Художественный музей – Благовещенская площадь – Фонарик (беседка неподалеку от Георгиевской башни) – Кремль – Элеватор – Пароход. А школьникам можно устроить геологическую и ботаническую экскурсию по линии Казанской дороги до Мызы на Щелоковский хутор к Крестовоздвиженскому монастырю (а потом по домам на трамвае). Кстати, в книге содержатся исчерпывающие сведения о работе транспорта (включая таксу извозчиков), из которых мы узнаем, что доехать от современной площади Лядова до Кремля на трамвае в 1914 году мы смогли бы за 3 копейки (и что с 1 июля произошло подорожание билета до 5 копеек).
В Художественном музее историк советует посмотреть картины «Дмитрий Самозванец», «Садко» и «Свержение царицы Софьи», подробно рассказывает о Кремле, дает информацию о работе почты, адреса «лучших» книжных магазинов и пошагово объясняет, как позвонить по телефону.
Елена Гаврюшова
директор Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина
Первый путеводитель по Нижнему Новгороду появился в 1875 г. и носил название «Нижегородка», подготовлен был известным краеведом Александром Серафимовичем Гацисским. Он также есть в электронной библиотеке Нижегородской Ленинки. Но путеводители быстро устаревают, ведь город меняется стремительно, и эти перемены должны быть отражены.
Работа Сергея Михайловича Парийского «В помощь экскурсантам…» рассказывает нам о Нижнем Новгороде 1914 года. Вы удивитесь, но в это время, кроме хорошо нам знакомых туристических объектов, как Кремль, Государственный банк, Художественный и исторический музей, картина К. Маковского «Воззвание Минина», мы встречаем объекты совсем неожиданные: винный склад, скотобойня, водокачка и Башкировские мельницы.
Сейчас очень модно устраивать иммерсивные экскурсии, когда создается эффект погружения в атмосферу, тематику или события. Вот путеводители позволяют погрузиться в атмосферу города начала XX века, увидеть его так, как он выглядел в то время. Два храма на Благовещенской площади, памятник Александру II Освободителю вместо памятника Кузьме Минину, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Кремле вместо Дома Советов, сад «Фонарик» на Откосе и многие другие архитектурные памятники и значимые места, которые со временем потеряли свой статус.
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