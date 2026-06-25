Ссылка дня: оцифрованный путеводитель по Нижнему 1914-го года (с планом города!) из собрания ценных изданий нижегородской Ленинки

директор Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина

Первый путеводитель по Нижнему Новгороду появился в 1875 г. и носил название «Нижегородка», подготовлен был известным краеведом Александром Серафимовичем Гацисским. Он также есть в электронной библиотеке Нижегородской Ленинки. Но путеводители быстро устаревают, ведь город меняется стремительно, и эти перемены должны быть отражены.

Работа Сергея Михайловича Парийского «В помощь экскурсантам…» рассказывает нам о Нижнем Новгороде 1914 года. Вы удивитесь, но в это время, кроме хорошо нам знакомых туристических объектов, как Кремль, Государственный банк, Художественный и исторический музей, картина К. Маковского «Воззвание Минина», мы встречаем объекты совсем неожиданные: винный склад, скотобойня, водокачка и Башкировские мельницы.

Сейчас очень модно устраивать иммерсивные экскурсии, когда создается эффект погружения в атмосферу, тематику или события. Вот путеводители позволяют погрузиться в атмосферу города начала XX века, увидеть его так, как он выглядел в то время. Два храма на Благовещенской площади, памятник Александру II Освободителю вместо памятника Кузьме Минину, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Кремле вместо Дома Советов, сад «Фонарик» на Откосе и многие другие архитектурные памятники и значимые места, которые со временем потеряли свой статус.