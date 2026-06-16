От лайка-поддержки до «сердечка», за которое потом будет стыдно

Глава 2.2. Про лайки

Даже если вы думаете, что лайки вам ни к чему, в глубине души вам хочется нравиться другим людям. Социальные психологи считают, что лайки друзей нужны нам, чтобы чувствовать связь с ними и их одобрение. Если в какой-то момент мы остаемся без лайка от значимого человека, мы чувствуем себя раненым и уязвимым.

Хотя лайк ― не всегда про симпатию и одобрение. Об этом подробнее в главе про любовь.

Так что же нас заставляет так рисковать? Ответ, скорее всего, кроется в области антропологии: нам крайне важно для выживания отслеживать реакцию сородичей на нас. К тому же создается иллюзия, что ты в безопасности и не навязываешься. Интернет большой, и если кому-то не интересно тебя читать, он просто проходит мимо.

Зато ты вполне можешь оказаться интересен тому, на чье внимание ты даже не рассчитывал. Мало ли. Социологи уже пришли к выводу, что мужчины, например, гораздо охотнее делятся своими идеями и проектами в сети, чем в жизни.

В итоге получается, что интернет зачастую куда более открыт и искренен. Даже несмотря на то, что авторы постов заранее рассчитывают, что их будут читать.

Впрочем, у вас уже могло сложиться впечатление, что соцсети нужны только для того, чтобы следить и сходить с ума. Так и есть. То есть нет, это не так. Общение в соцсетях ни в коем случае не заменяет и не отменяет общения живого. Соцсети ― всего лишь еще одна площадка. Классная, бесконечно ресурсная площадка.

Здесь вполне можно найти и поддерживать искренние нежные отношения.

Любовь в соцсетях — как роза в горшке: будете поливать ― будет расти, забьете ― сдохнет. Она точит камни и жрет сердца, и все равно ей, где они разложены. Я же хотела поговорить с вами о флирте и дать вам конкретные инструменты, в практичном веке живем. Обязательно дам, но начинать надо с лайков и просмотров, сетевой валюты и мощных инструментов манипуляций.

Сам момент лайка и звука, ему сопутствующего, вполне может быть для человека источником гедонистического удовольствия. «Сердечко» — это же всегда про любовь и симпатию, и если кто-то тебе его ставит, это приятно. Приятно нравиться людям и влюблять в себя. Такая бихевиористическая схема «стимул — реакция». Получил лайк — испытал удовольствие.

Лайки и просмотры всегда что-то значат. Или не значат ничего. Вспомните мемы: «Она лайкнула мою аву, наверное, у нас все серьезно» и «Уберите лайк, пожалуйста, а то мой парень думает, что мы любовники». Иногда можно лайкнуть кого-то случайно: палец соскользнул и вместо «прокрутить» ткнул на следующую сториз этого человека. Но не пять же раз подряд. Поэтому всегда хочется верить, что она не просто так лайкнула его фотку, а он не просто так посмотрел ее сториз. Помните, в школе девочки бесконечно обсуждали, кто как на кого посмотрел? Вот и с лайками та же игра. У лайкинга есть своя (не универсальная и гибкая) этикетная разметка. Например, прийти и хаотично залайкать все подряд ― дурной тон, ясно же, что вы не читали. Как, кстати, и ставить лайк под негативной информацией.

Если вы периодически интересуетесь, кто смотрел ваши сториз, то знайте: не все эти люди действительно вас смотрели. Проверить это достаточно просто: спросите при встрече человека, как ему. Если он сможет что-то ответить, то здорово. Но не обольщайтесь, даже если человек не промотал ваши сториз, он мог посмотреть их без звука или не прочитать текст. Люди невнимательны, с этим приходится мириться.

Но все меняется, если кто-то запал вам в душу. Уж тут-то вы начинаете внимательно читать и смотреть все, что он публикует, не так ли?

Я знаю блогершу 10-тысячницу, которая регулярно пролистывала список тех, кто просмотрел ее сториз в надежде увидеть аватарку зазнобы. Страшно представить, сколько это отнимало у нее времени. Еще страшнее представить, сколько разочарований она испытала, не обнаруживая заветной авки. Я ему неинтересна? Он совсем обо мне не думает? Я кажусь ему глупой?

Если вы думаете, что все эти «он так на меня посмотрел» и «как ты думаешь, я ему нравлюсь» остались в школьном прошлом, вы ошибаетесь. Современность дает еще больше возможностей для рефлексии и неврозов. Если с вами такого еще не произошло, велика вероятность, что с вами такого просто еще пока не произошло.

Так что же значит «неслучайный» лайк? Казалось бы, все просто. Нравится ― подписываешься, следишь, ставишь лайки. Разонравилось ― отписался. Выбесил ― забанил. Но действительность интереснее.

Начнем с того, что лайки бывают горизонтальные (когда отправитель и получатель на равных) и вертикальные (когда «лайкатель» либо выше, либо ниже автора публикации). Закончим тем, что и лайки могут быть истинными (хотел и лайкнул) и ложными (лайкнул, потому что счел, что в данной ситуации с данным человеком так надо, а пост вовсе не читал).

Вот основные типы лайков, на мой взгляд.

Лайк-поддержка

Иван Петрович ваш начальник. А по совместительству еще и охотник или рыбак. Вот он выложил пойманную красноперку. Вы вроде и рыбу не очень любите, но, скорее всего, лайкнете. Пусть знает, что вы считаете его молодцом. И вообще думает, что у вас много общего. Может, вспомнит об этом при раздаче бонусов.

А вот если начальник вдруг полуголую красотку из клуба разместит на страничке, то вы, вероятно, и не лайкнете, мало ли, может, для карьеры полезнее притвориться, что вы на Ивана Петровича не подписаны. А там, глядишь, он до утра и фотку эту удалит, и решит, что никто не заметил.

Или вот подруга детства. Выложила себя в жуткой кофте и написала ерунду. Но как не лайкнуть, вы же друзья, и вам же кофе вместе пить завтра, она же спросит, чего не лайкаешь, и что ты ей скажешь?

Лайк респектный

Чаще всего выдается не самому близкому человеку. Например, парню из параллельного класса, который в школе был невзрачным, а спустя 15 лет пробежал марафон. Как не лайкнуть. Во-первых, это круто. Во-вторых, вы на правах старого знакомого, никто не заподозрит вас в подкатах. В-третьих, это повод приглядеться, может, серый когда-то мышонок теперь совсем уже принц.

Это такой лайк на всякий случай с разными далеко идущими, но пока еще призрачными планами. Такой немножко сверху вниз лайк, который при должном развитии может стать лайком горизонтальным.

Лайк «заметь меня»

Тоже пока еще вертикальный лайк. Но этот выдается снизу вверх. То есть вы следите за каким-то ярким, успешным человеком и хотите обратить на себя его внимание. Потому что считаете, что вполне этого заслуживаете, так как вы тоже яркий человек, пока просто не до конца замеченный общественностью. Как правило, такой лайк сопровождается «умным», по мнению лайкодарителя, комментарием. Комментарий свидетельствует о родстве душ. Сейчас автор поста его прочитает, поймет, что вы одной крови и вообще огонь, и задружится с вами так, что на следующей фоточке вы будете уже вместе, а пост вообще будет про то, какой вы классный и умный человек.

Иногда такие лайкатели имеют предварительную беседу с объектом. А теперь напоминают о себе лайками. Мосты наведены, и есть планы вывода отношений на новый уровень, если лайкополучатель разразится залпами ответных лайков. Такое бывает, но не слишком часто.

Лайк ложный

О, ты на меня подписался и пролайкал. Ок, лайкну тебя в ответ, не дочитав ни единого твоего поста до конца.

Сложно выявить, потому что каждый считает себя гиперважным и интересным для других.

Хотя постойте, выявить все же можно. При личной встрече попытайтесь обсудить свой пост, который лайкнул человек. Утешьтесь ором: «Ага, попался!» Меня саму неоднократно ловили, чувство так себе. С тех пор лайкаю более избирательно.

Лайк присутствия

Он тоже ложный на самом деле. Но человеку по какой-то причине важно, чтобы вы знали, что он это видел.

Например, ваша мама ставит лайк под вашей пьяной фоткой, и вы понимаете, что вас ждут вопросы. Или ваша девушка отправляет кому-то огонек в ответ на сторьку с участием вас. Тут вам как бы шлют невербальный сигнал про то, что знают, что вы делали прошлым летом.

Или фото вашей голой попы лайкает ваш инструктор по вождению… Существует вероятность, что он допускает вариант перевода ваших отношений в новое качество.

Или ваш фитнес-тренер лайкает фотку, где вы жрете торт, после того как разработал вам план питания.

Лайк истинный ― согласие

Лайк-король, потому что в нем все прекрасно.

Если ты высказываешься, иллюстрируешь свою мысль и с тобой согласны ― это идиллия. Таким лайк изначально и задумывался. Но сейчас он редкий вид. А то ведь некоторые пишут: «Лайк за фото, а с мыслью не согласен».

А согласие ― это приятно. Значит, и ты достаточно умен, и остальные. Этот лайк тоже должен себя раскрыть. Идеальный вариант, когда комментатор пишет что-то в духе: «Всегда так думал, но не мог так точно сформулировать».

Лайк-симпатия

Ну вот нравишься, и все тут. Казалось бы, легко и непринужденно, но вы уже догадываетесь, что так не бывает. Что даже самым, казалось бы, очевидным лайкам нужны подкрепления. То есть по одному лайку много выводов не сделаешь, все контекстуально. А вот по большому количеству лайков, поставленных в определенные моменты, уже можно.

Итак, у нас много лайков от одного человека. Это уже почти лайкинг. Что же это значит?

Лайкинг (liking) ― один из способов взаимодействия с аудиторией. Вы можете массово ставить лайки под публикациями вашей целевой аудитории, и некоторый процент пользователей поставит вам ответный лайк или даже подпишется на аккаунт.

Это формулировка Google. Здесь речь идет о продвижении в соцсетях. Не наша тема, нам подавай искренние (или не очень искренние), но не торговые отношения. Поэтому в нашем случае сплошной лайкинг от конкретного человека, скорее всего, означает не то, что он хочет продать нам что-то (хотя никто не застрахован), а кое-что другое. Нам предстоит выяснить, что именно.

Ничто так не радует, как лайкинг от симпатичного человека. И ничто так не бесит, как он же от человека не симпатичного.

Если у вас такое было, то вы помните это мерзкое чувство, будто вас при всех раздела и облизала грязная горилла. Хуже только если эта горилла вам еще и дикпик прислала.

Но о всяких гадостях и насилии поговорим в главе про ненависть, а тут у нас лайки.

Читали ли вы роман «Опасные связи» Пьера Шодерло де Лакло? По нему еще сняли фильм с Риз Уизерспун и Сарой Мишель Геллар «Жестокие игры». Режиссер Роджер Камбл перенес жестокое соблазнение из XVIII в XX век, и… от этого ничего по существу не изменилось. Разве что соблазнения происходят стремительнее, а у нас все еще есть наглядный пример того, как люди палятся в переписке.