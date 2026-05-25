Журналист и критик Катерина Смирнова (и экс-главред «НН.Собака.ru»!) написала книгу «Как выжить в соцсетях: как любить, дружить и сводить счеты на просторах интернета»

Про то, как флиртовать, отражать атаки хейтеров и заводить преданных сторонников, которые защищали бы вас по собственной инициативе.
Катерина Смирнова
Журналист и критик
Почему случайный коммент незнакомца в интернете может обидеть сильнее, чем критика самого близкого человека? Что делать с собой и как дать сдачи? А что если сеть – единственный способ дотянуться до краша? Как влюбить в себя человека по сторис? Возможно ли это, а этично ли? Большинство книг про соцсети – о продажах или о продвижении аккаунта или личного бренда с целью последующих продаж. Эта же книга для людей, которые общаются в соцсетях, пытаются отстоять свою правду, соблазнить кого-то или свести счеты с обидчиком.
В книге три части. Первая – о соцсетях как месте постоянного жительства современного человека. «Как нам жить в этом пространстве? Какие здесь правила? Что нас ждёт дальше?»
Вторая часть посвящена любви и флирту. Как эффективно использовать гэтсбинг, пилить сториз для конкретного человека, чтобы на них хотелось ответить. Как подстелить соломки на случай любовной неудачи, и не потерять лицо. Как завязывать в соцсетях романы, оставаясь экологичным. Какие бывают лайки: горизонтальные и вертикальные; мнимые и истинные; лайки присутствия и девальвация лайка.
Третья глава про ненависть в соцсетях. Как мастерски разруливать конфликты и обращать чужую агрессию себе на пользу.
Герои книги – живые люди, мои подписчики, друзья и знакомые. Хоть книга и носит прикладной характер, в ней мне попутно удается сформулировать новую этику соцсетевого общения с опорой на исследования и теории известных философов, психологов и футурологов, среди которых Эрик Берн («Игры, в которые играют люди»), Юваль Ной Харари («21 урок для 21 века», «Homo Deus”), Митио Каку («Будущее человечества»), Уильям Митчелл («Я++») и другие.
Катерина Смирнова, журналист с 25-летним стажем, критик, автор канала «Критик Смирнова» и соавтор подкаста «Когда я ем» на Яндекс Музыке. Успела поработать на телевидении, вела авторские программы на радио, была главным редактором глянца и мультимедиа.
