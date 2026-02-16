Восстановить страницы, провести бактериальный анализ и замедлить «старение» с помощью щелочного раствора

Узнали, как в центре консервации и реставрации нижегородской Ленинки продлевают жизнь старинным книгам.

В библиотеке сейчас хранится более 4 миллионов (!) документов, 58 тысяч из них – ценные и редкие. В 2022 году здесь появился Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов (в России их всего 13). На 300 квадратных метрах размещены мастерская под переплетные и картонажные работы, реставрационная мастерская для книг и графики с лабораторией и дезинфекционная комната.