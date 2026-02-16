Восстановить страницы, провести бактериальный анализ и замедлить «старение» с помощью щелочного раствора

Узнали, как в центре консервации и реставрации нижегородской Ленинки продлевают жизнь старинным книгам.
В библиотеке сейчас хранится более 4 миллионов (!) документов, 58 тысяч из них – ценные и редкие. В 2022 году здесь появился Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов (в России их всего 13). На 300 квадратных метрах размещены мастерская под переплетные и картонажные работы, реставрационная мастерская для книг и графики с лабораторией и дезинфекционная комната.
В центре работают реставраторы архивных и библиотечных материалов, переплетчики документов и специалист по превентивной консервации. В 2025-м команда восстановила 2833 документа, а за 3 последних года – 450 ценных и редких изданий: например, коронационный альбом Елизаветы Петровны (1744), «Собрание портретов россиян» из личной библиотеки графа Алексея Аракчеева (1821) и первый в России учебник «Арифметики» Леонтия Магницкого (1703).
Елена Гаврюшова
Директор Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина
Работа по восстановлению книги – это целый комплекс заранее продуманных операций: начиная от очистки, промывки и заканчивая помещением отреставрированного документа в контейнер. Эффективными методами консервации являются профилактические меры: поддержка в фонде температурно-влажностного и светового режима, своевременное обеспыливание, правильное размещение и хранение документа на полке. Если нужно срочно замедлить разрушение книги, то она помещается в контейнер из бескислотного картона (фазовая консервация) и ждет своей очереди на реставрацию.
В центре регулярно устраивают обучающие занятия для библиотекарей и, например, художников программы стажировки «Креативный архив» студии «Тихая», где в 2023 году открыли первый в городе архив современного искусства. Тематические экскурсии в центре проводят во время «Библионочи», «Ночи искусств», фестиваля «ЧитайГорький», обычные – два раза в неделю по предварительной записи (с 2023 года 179 экскурсий и мастер-классов посетили 2000 человек!).
