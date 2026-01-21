Арсенал открыл книжный зал-трансформер

Проект «Книжный зал» располагается на первом этаже обновленного левого крыла музея. В коллекции: редкие альбомы о художниках, популярные книги об искусстве, музыке, кино, театре, танце, фотографии, архитектуре, моде и дизайне, арт-каталоги и детская литература.
Минималистичное пространство – от дизайнерского бюро [MISH] studio (в портфолио совместные проекты с Пушкинским, студией «Тихая», FUTURO, Галереей 9Б, Cosmoscow, blazar и др.). Здесь есть зоны отдыха, чтения, встреч и несколько рабочих мест. Отличительная особенность – мебель, которую можно изменять под разные цели.
Елена Белова
заместитель заведующего Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал)
К примеру, место для проведения событий трансформируется в лекторий или уютную «гостиную» для чтения вслух. В стеллажах для книг предусмотрены остекленные сквозные витринные полки для размещения сменяемой экспозиции. Пространство специально устроено так, чтобы и во время проведения событий у посетителей было место, где можно насладиться книгами и тихим чтением.
В будущем здесь планируют проводить лекции, читательские клубы, лаборатории и мастер-классы для камерной аудитории. Уже сейчас работают детский книжный клуб, проходят авторские лекции в игровом формате с Риммой Газе и дизайн-лаборатория для школьников.
Особое внимание инклюзивным программам: команда музея будет готовить тексты на «ясном языке», а в собрании есть книги, посвященные инклюзивным практикам, и методические пособия для специалистов, создающих доступную среду.
С февраля начнем курс «Музей в своем ритме» для молодых людей с РАС. Участники будут работать с адаптированными easy-read-текстами, соединяя этот опыт с исследованием выставок. В будущем планируем занятия и для более широкой аудитории: в книжном зале можно проводить события для незрячих и продолжить удачный опыт чтения и обсуждения книг на жестовом языке вместе с глухими и слабослышащими посетителями.
Сейчас пространство наполняют книгами, и оно работает в рамках событийной программы. Скоро зал планируют открыть для свободного посещения.
