Арсенал открыл книжный зал-трансформер

В будущем здесь планируют проводить лекции, читательские клубы, лаборатории и мастер-классы для камерной аудитории. Уже сейчас работают детский книжный клуб, проходят авторские лекции в игровом формате с Риммой Газе и дизайн-лаборатория для школьников.

Особое внимание инклюзивным программам: команда музея будет готовить тексты на «ясном языке», а в собрании есть книги, посвященные инклюзивным практикам, и методические пособия для специалистов, создающих доступную среду.