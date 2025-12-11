Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Книга дня: листаем переиздание альманаха нижегородских футуристов «БЕЗ МУЗ» (1918 года!) вместе с литературоведом Леонидом Большухиным

Изначально «БЕЗ МУЗ» задумывался как журнал, но вышел всего один номер. Авангардистский поэтический сборник напечатали в Нижнем Новгороде в 1918 году по задумке местного поэта, художника, циркача и авиатора (!) Федора Богородского. Среди 20 авторов – Велимир Хлебников, Николай Асеев, Константин Большаков, Рюрик Ивнев, Сергей Третьяков, Вадим Шершеневич – всё известные футуристы. 100 с лишним лет спустя издательство «ДА» выпустило репринт «БЕЗ МУЗ» с исследованиями, комментариями, подробными биосправками и 90 редкими иллюстрациями.

Леонид Большухин

профессор НИУ ВШЭ, литературовед и литературный критик

Сборник «БЕЗ МУЗ» – явление уникальное и очень яркое, его значимость выходит далеко за пределы того, что можно назвать явлением провинциальной культуры. Данное издание стало очень заметным симбиозом как московских поэтов, так и нижегородских.

Большой реакции на «БЕЗ МУЗ» не было, но для тех лет это было нормально: годы гражданской войны не способствовали глубокому интересу к провинциальным изданиям. Это неожиданный всплеск, взлет левого искусства в провинции, мощная энергия, которая проявилась единожды и застыла, явив себя в этом альманахе, а потом спала практически на нет. На такие явления скорее интереснее смотреть из сегодняшнего дня, возвращаясь к ним и открывая для себя страницы не только нижегородской, но и русской литературы этого периода в целом. Мы не просто читаем тексты, мы видим на примере этого альманаха очень любопытные сюжеты, связанные со стратегией продвижения футуристических идей.

Например, Велимир Хлебников, как «председатель земного шара», делился в альманахе мечтами о создании коммуны, приюта, а точнее скита, где будут жить вместе все поэты-футуристы. Он принял активное участие в подготовке издания в общем-то случайно. Путешествуя по Волге, Хлебников оказался в Нижнем, где познакомился с футуристами Федором Богородским и Иваном Рукавишниковым. В Нижнем же Хлебников напишет одно из важнейших своих стихотворений, посвященных нашему городу, предложив актуальную до сих пор формулу – «Нежный Нижний» (...Нежный Нижний! – Волгам нужный, Каме и Оке...). А самым ярким произведением нижегородских футуристов Леонид Большухин считает стихотворение Федора Богородского «Даешь», вошедшее в одноименную книгу:

Все к черту в доску! У штурвала

тяну я скованный штуртрос,

дредноут море не украло

и я живой еще матрос!

В груди моей татуировка,

и в сердце Африки огонь:

Смотрите! Я безумно ловко

мозоль вбиваю на ладонь!

В расстрелах я упорно точен–

я– полуграмотный матрос,

и для меня простой рабочий,

дороже, чем больной Христос.

Фуражка вломана в затылок

и шпалер всунут в брюки– клош...

Какая огненная сила

в девизе пламенном „Даешь*!...

