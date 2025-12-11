Книга дня: листаем переиздание альманаха нижегородских футуристов «БЕЗ МУЗ» (1918 года!) вместе с литературоведом Леонидом Большухиным

профессор НИУ ВШЭ, литературовед и литературный критик

Сборник «БЕЗ МУЗ» – явление уникальное и очень яркое, его значимость выходит далеко за пределы того, что можно назвать явлением провинциальной культуры. Данное издание стало очень заметным симбиозом как московских поэтов, так и нижегородских.

Большой реакции на «БЕЗ МУЗ» не было, но для тех лет это было нормально: годы гражданской войны не способствовали глубокому интересу к провинциальным изданиям. Это неожиданный всплеск, взлет левого искусства в провинции, мощная энергия, которая проявилась единожды и застыла, явив себя в этом альманахе, а потом спала практически на нет. На такие явления скорее интереснее смотреть из сегодняшнего дня, возвращаясь к ним и открывая для себя страницы не только нижегородской, но и русской литературы этого периода в целом. Мы не просто читаем тексты, мы видим на примере этого альманаха очень любопытные сюжеты, связанные со стратегией продвижения футуристических идей.