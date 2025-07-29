METRO зовет Нижний Новгород читать в библиотеке ПМ

В независимой библиотеке ПМ Нижнего Новгорода открылось специальное комфортное пространство «За полкой». Это коллаборация компании METRO и библиотеки — читальная зона и полка книг, которые принесли блогеры, эксперты и лидеры сообществ города. Это их личные и самые ценные рекомендации, книги, которые повлияли на их карьеру и путь. Каждая книга содержит личное послание, а зона позволяет провести время за выбором книги и чтением.
Идея родилась из желания привлечь в независимую библиотеку больше посетителей и рассказать о подкасте «За полкой» про развитие через книги и профессиональные сообщества.
Проект поддержали несколько десятков предпринимателей и экспертов Нижнего.
Стилист, блогер и инфлюенсер Натали Космос (Наталия Урядникова) пополнила библиотеку книгой Вячеслава Дубынина «Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания».
Создатель канала КУЛЬТ ГУТ Женя Гут поделилась исследованием психолога Даниэля Канемана «Думай медленно... Решай быстро».
Руководитель Geometria.ru в Нижнем Новгороде и партнер агентства интерактивных развлечений G3 Анжела Кулагина рекомендовала «Книгу Ленивого Гуру. Поток. Результаты. Без усилий» Лоуренса Шортера.
Создатель гастроквеста @gastroquest_nn и жрица еды Светлана Голованова пополнила полку бестселлером Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти».
Для многих METRO — это торговый центр качественных продуктов. Но большая работа компании лежит в области сотрудничества с бизнесом. METRO строит и поддерживает профессиональные общества и малый бизнес. Так, в Нижнем Новгороде работает METRO студия — для поваров и рестораторов. Поэтому так важно создавать коллаборации, которые важны городу и профессионалам. Подкаст «За полкой» позволяет общаться с яркими представителями бизнеса и экспертами о том, что объединяет нас всех - книги и развитие.
Библиотека ПМ — проект двух влюбленных в книги предпринимательниц, точка притяжения городского комьюнити. Совместный проект чудесным и органичным образом объединил книги, сообщества и возможность узнать больше об экспертах города.
Валентина Горшкова,
соосновательница библиотеки ПМ
«Для нас идея о том, что вокруг книг формируются самые крепкие и глубокие сообщества, не требует доказательств. Мы видим это каждый день в библиотеке ПМ. С появлением новой зоны мы заметили, что и у читателей, и у нас возникло новое вдохновение на то, чтобы задержаться в пространстве, провести больше времени с книгами и подарить себе тихое время фокуса.
Эта коллаборация получилась очень органичной, и мы очень благодарны команде METRO и книжному клубу "За полкой" за поддержку и участие в жизни нашего сообщества и проекта».
Анна Щепилова,
руководитель дивизиона внешних и корпоративных коммуникаций METRO:
«METRO объединяет вокруг себя профессионалов. Мы создали книжный клуб и подкаст “За полкой”, где через книги, дискуссии и личные истории говорим о карьере, критическом мышлении и, конечно, о людях. Благодаря сотрудничеству с библиотекой ПМ нам удалось объединить экспертов из разных сфер бизнеса Нижнего Новгорода и создать пространство, которое вдохновляет на развитие и перемены. "За полкой" от METRO — это не просто подкаст и книжный клуб, а живой диалог. Поэтому родилась идея о читальной зоне и коллаборации с чудесным местом и вдохновляющим и людьми.
Приходите в библиотеку ПМ читать “За полкой” — книги, отобранные предпринимателями и экспертами Нижнего! И смотрите подкаст “За полкой” на YouTube, ВКонтакте, Яндекс.Музыке.
Если благодаря проекту мы станем ближе к нашим клиентам, партнерам и будущим коллегам — значит, всё получилось».
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