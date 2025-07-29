METRO зовет Нижний Новгород читать в библиотеке ПМ

Идея родилась из желания привлечь в независимую библиотеку больше посетителей и рассказать о подкасте «За полкой» про развитие через книги и профессиональные сообщества.

Проект поддержали несколько десятков предпринимателей и экспертов Нижнего.

Стилист, блогер и инфлюенсер Натали Космос (Наталия Урядникова) пополнила библиотеку книгой Вячеслава Дубынина «Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания».

Создатель канала КУЛЬТ ГУТ Женя Гут поделилась исследованием психолога Даниэля Канемана «Думай медленно... Решай быстро».

Руководитель Geometria.ru в Нижнем Новгороде и партнер агентства интерактивных развлечений G3 Анжела Кулагина рекомендовала «Книгу Ленивого Гуру. Поток. Результаты. Без усилий» Лоуренса Шортера.

Создатель гастроквеста @gastroquest_nn и жрица еды Светлана Голованова пополнила полку бестселлером Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти».