Библиотека ПМ устраивает книжный маркет в поддержку Нижегородского женского кризисного центра

Прямо сейчас идет сбор книг: можно принести до 8 июля в «Цейлон», «Вспышку», «Черную коробочку», саму Библиотеку ПМ и другие места. Полный список здесь. Все вырученные средства направят в НЖКЦ. Центр оказывает бесплатную психологическую и юридическую помощь людям, столкнувшимся с насилием и жестоким обращением.