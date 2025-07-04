Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Библиотека ПМ устраивает книжный маркет в поддержку Нижегородского женского кризисного центра

Прямо сейчас идет сбор книг: можно принести до 8 июля в «Цейлон», «Вспышку», «Черную коробочку», саму Библиотеку ПМ и другие места. Полный список здесь. Все вырученные средства направят в НЖКЦ. Центр оказывает бесплатную психологическую и юридическую помощь людям, столкнувшимся с насилием и жестоким обращением.

Книжки на маркете будут продавать писательница (и лауреат «ТОП50»!) Саша Степанова, главред «Прочтения» Полина Бояркина, психолог Александр Галкин, блогер Евгения Гут, стилист Дарья Колосова, журналист Марк Григорьев и другие известные нижегородцы.

Когда: 13 июля, 12:00-17:00
Где: FORSELF, Зеленский съезд, 4

6+

Фото: предоставлены Библиотекой ПМ

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: