Библиотека ПМ устраивает книжный маркет в поддержку Нижегородского женского кризисного центра

Прямо сейчас идет сбор книг: можно принести до 8 июля в «Цейлон», «Вспышку», «Черную коробочку», саму Библиотеку ПМ и другие места. Полный список здесь. Все вырученные средства направят в НЖКЦ. Центр оказывает бесплатную психологическую и юридическую помощь людям, столкнувшимся с насилием и жестоким обращением.
Книжки на маркете будут продавать писательница (и лауреат «ТОП50»!) Саша Степанова, главред «Прочтения» Полина Бояркина, психолог Александр Галкин, блогер Евгения Гут, стилист Дарья Колосова, журналист Марк Григорьев и другие известные нижегородцы.
Когда: 13 июля, 12:00-17:00
Где: FORSELF, Зеленский съезд, 4
6+
Фото: предоставлены Библиотекой ПМ
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