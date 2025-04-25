Этно-рейв, digital-опера, Безруков: каким будет «Пушкин без границ» в этом году

Обещают выступления Сергея Безрукова со своими студентами (прямо в день рождения поэта!), digital-оперу «Кибер Пушкин» («Сказка о царе Салтане…» станет космическим электро-трипом!) и мировую премьеру «Египетских ночей» — ее мультиинструменталист и лауреат «Золотой маски» Петр Главатских поставил по незавершенной повести А.С.. В финале — гала-концерт Нижегородской консерватории. Также в программе маркет локальных мастеров, воркшопы, тет-а-теты с ученым котом и Онегиным.

Дарья Гительсон, куратор фестиваля: День рождения Пушкина важен не только для исследователей его творчества, но и всех русских людей. На нашем фестивале будут проходить масштабные театрализованные, концертные, мультимедийные представления. Программа настолько обширна, что заинтересует людей любого возраста. Например, во второй день мы представим фольклор в наиболее современном звучании — соединим с электронной музыкой. Получится некая фольклорная дискотека, этно-рейв.

Когда: 6-8 июня

Где: Большое Болдино, усадьба Львовка

Фото: АНО «Болдинская вотчина»

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