«Петровы в гриппе», «Антихрупкость», «Русалочка», Уголовный кодекс и сказки Пушкина: список литературы на январские от наших героев и нас самих

Между упражнениями с игристым и пиротехническими проказами находим зазор для неспешных каникулярных чтений. Составили подборку книг для разного: и поразмыслить, и подучиться, и воодушевиться на свершения (в том числе финансовые!), и чтоб напомнить себе о том, что «в новогодние праздники надо очень много любить».
Дмитрий Володин
бизнесмен и меценат
«Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» Нассима Талеба – прекрасная книга, которая помогает понять, что делает нас сильнее и чем собственный бизнес сильнее глобального. Благодаря ей я понял, что делаю все правильно. Еще в списке любимых «Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен, «На западном фронте без перемен» Эрих Марии Ремарк и «Русалочка» Ханса Кристиана Андерсена.
Дарья Каплун
риелтор и основательница агентства недвижимости
Последняя из прочитанных мною книг – это «Лисьи броды» Анны Старобинец. Рекомендую! В ней 720 страниц – как раз на неделю праздников. Дети сейчас заняты сказками Пушкина и «150 интересных почему» Юлии Соколовой.
Павел Солодкий
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области
Предлагаю всем почитать достаточно содержательную книгу Ли Якокка «Карьера менеджера» о кризисе США и том, как бизнесмены и предприниматели переживали это тяжелое время. Еще советую «Бизнес – это психология» серьезного консультанта руководителей крупных компаний Марины Мелия. А сам я для души читаю Уголовный кодекс.
Катерина Смирнова
главред мультимедиа «НН.Собака.ru»
«Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников
Это такой реализм – реализм со снегами, новыми годами, троллейбусами, набитыми психами. А потом – хлоп – Аид, воскрешение мертвецов, потусторонние библиотекарши, спасенные младенцы, церберы... Самое смешное, что весь этот второй уровень легко можно не заметить. Но вас я предупредила, вы заметите.
«Амок» Стефан Цвейг
Мне почему-то приятно думать, что мужчины могут вот так сходить с ума от любви. Хотя современному читателю «психологизм» Цвейга кажется скорее высосанным из пальца. Видимо, условия и общественная мораль действительно оказывают сильное влияние на поведение человека. Сегодня в цивилизованной части мира, где узаконены аборты, подобные проблемы кажутся надуманными. Но что роднит ту эпоху с нашей, так это женщины, у которых яйца покруче, чем у джентльменов.
«Кысь» Татьяна Толстая
Особенно хорошо Толстой удаются портреты одиноких и лишних. Настолько хорошо, что всех их тотчас хочется усыновить и любить сильно-сильно! А в новогодние праздники надо очень много любить. К тому же, «Кысь» – скромный шедевр, который стоит перечитывать раз в пять лет. Мне нравится, как Толстая пишет о нас, талантливых. Тех, кому так много дано сокровищ, а мы в них ничегошеньки не понимаем и транжирим. И гниет талант, дар, отпущенный душе, в которую бог поверил, переоценив, сделав уж очень щедрый аванс.
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