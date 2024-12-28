«Петровы в гриппе», «Антихрупкость», «Русалочка», Уголовный кодекс и сказки Пушкина: список литературы на январские от наших героев и нас самих

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«Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников

Это такой реализм – реализм со снегами, новыми годами, троллейбусами, набитыми психами. А потом – хлоп – Аид, воскрешение мертвецов, потусторонние библиотекарши, спасенные младенцы, церберы... Самое смешное, что весь этот второй уровень легко можно не заметить. Но вас я предупредила, вы заметите.

«Амок» Стефан Цвейг

Мне почему-то приятно думать, что мужчины могут вот так сходить с ума от любви. Хотя современному читателю «психологизм» Цвейга кажется скорее высосанным из пальца. Видимо, условия и общественная мораль действительно оказывают сильное влияние на поведение человека. Сегодня в цивилизованной части мира, где узаконены аборты, подобные проблемы кажутся надуманными. Но что роднит ту эпоху с нашей, так это женщины, у которых яйца покруче, чем у джентльменов.

«Кысь» Татьяна Толстая

Особенно хорошо Толстой удаются портреты одиноких и лишних. Настолько хорошо, что всех их тотчас хочется усыновить и любить сильно-сильно! А в новогодние праздники надо очень много любить. К тому же, «Кысь» – скромный шедевр, который стоит перечитывать раз в пять лет. Мне нравится, как Толстая пишет о нас, талантливых. Тех, кому так много дано сокровищ, а мы в них ничегошеньки не понимаем и транжирим. И гниет талант, дар, отпущенный душе, в которую бог поверил, переоценив, сделав уж очень щедрый аванс.