Головоломки, поиски дома и себя, коллекция мемуаров Патти Смит: шесть книг на осень от Библиотеки ПМ

«Сто лет Ленни и Марго», Колм Тойбин

История о последних днях жизни двух женщин — 17-летней Ленни и 83-летней Марго. Обе страдают от неизлечимой болезни, но находят в себе силы оставшееся время жить полной жизнью. «Сто лет Ленни и Марго» про удивительную дружбу, преодолевающую время, наследие, которое мы оставляем и то, как мы влияем на жизни других, даже когда нас самих уже нет.