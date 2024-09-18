18+
  • Развлечения
  • Книги
Книги

Головоломки, поиски дома и себя, коллекция мемуаров Патти Смит: шесть книг на осень от Библиотеки ПМ

Попросили любимых библиотекарей составить список классного чтения, и чтоб по сезону было. Есть тут, конечно, вещи под дождь и какао, с выраженным терапевтическим эффектом (впрок то есть), но и мотивирующие тоже присутствуют, для тех, кому в ближайшие месяцы нужно быть попродуктивнее. Сохраняйте!

«Доверие», Эрнан Диаз

США 1920-х. Он, Эндрю Бивел, — легендарный магнат с Уолл-стрит, заботливый семьянин и филантроп. Она, Милдред Бивел, — дочь эксцентричных аристократов. Их история — головоломка, разгадывать которую придется по четырем источникам: книге о жизни миллионера, мемуарам Эндрю, записям машинистки, дневникам Милдред. Кому именно верить, и возможно ли это — решать только читателю.

«Я назвал его галстуком», Милена Митико Флашар

Два незнакомца встречаются в парке, после чего их жизнь меняется. Необъяснимое родство душ учит слушать и сопереживать, помогает каждому найти в себе силы и начать жить заново.

«Бруклин», Колм Тойбин

Молодая, стремящаяся к переменам ирландка Эйлиш покидает уютный Эннискорти и оказывается в незнакомом Нью-Йорке, где сталкивается с ностальгией, любовью и важными выборами. Роман о поисках себя и месте в мире обращается к каждому, кто когда-либо чувствовал себя потерянным. Эйлиш проходит через испытания, а возвращение домой приносит ей горечь.

«Сто лет Ленни и Марго», Колм Тойбин

История о последних днях жизни двух женщин — 17-летней Ленни и 83-летней Марго. Обе страдают от неизлечимой болезни, но находят в себе силы оставшееся время жить полной жизнью. «Сто лет Ленни и Марго» про удивительную дружбу, преодолевающую время, наследие, которое мы оставляем и то, как мы влияем на жизни других, даже когда нас самих уже нет.

«Ученица. Предать, чтобы обрести себя», Тара Вестовер

У Тары странная семья: отец готовится к концу света, мать лечит ожоги и раздробленные кости настойкой лаванды, а братья и сестры не ходят в школу и работают на свалке. Искренняя автобиография, которая проводит читателя по пути к самопознанию и осознанию своего места в мире через личные и духовные преодоления.

«Преданность. Год обезьяны», Смит Патти

Коллекция мемуаров певицы и поэтессы Патти Смит об искусстве, вдохновении и современных США. Рассказ про путешествие по стране семидесятилетней звезды, во время которого она вступает диалог с настоящим, рассуждая о творчестве, похожем на волшебство.

Все книги можно найти в Библиотеке ПМ
12:00 – 20:00, вторник – воскресенье
ул. Алексеевская 13В

Текст: Анна Герасименко

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: