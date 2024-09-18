Головоломки, поиски дома и себя, коллекция мемуаров Патти Смит: шесть книг на осень от Библиотеки ПМ

Попросили любимых библиотекарей составить список классного чтения, и чтоб по сезону было. Есть тут, конечно, вещи под дождь и какао, с выраженным терапевтическим эффектом (впрок то есть), но и мотивирующие тоже присутствуют, для тех, кому в ближайшие месяцы нужно быть попродуктивнее. Сохраняйте!
«Доверие», Эрнан Диаз
США 1920-х. Он, Эндрю Бивел, — легендарный магнат с Уолл-стрит, заботливый семьянин и филантроп. Она, Милдред Бивел, — дочь эксцентричных аристократов. Их история — головоломка, разгадывать которую придется по четырем источникам: книге о жизни миллионера, мемуарам Эндрю, записям машинистки, дневникам Милдред. Кому именно верить, и возможно ли это — решать только читателю.
«Я назвал его галстуком», Милена Митико Флашар
Два незнакомца встречаются в парке, после чего их жизнь меняется. Необъяснимое родство душ учит слушать и сопереживать, помогает каждому найти в себе силы и начать жить заново.
«Бруклин», Колм Тойбин
Молодая, стремящаяся к переменам ирландка Эйлиш покидает уютный Эннискорти и оказывается в незнакомом Нью-Йорке, где сталкивается с ностальгией, любовью и важными выборами. Роман о поисках себя и месте в мире обращается к каждому, кто когда-либо чувствовал себя потерянным. Эйлиш проходит через испытания, а возвращение домой приносит ей горечь.
«Сто лет Ленни и Марго», Колм Тойбин
История о последних днях жизни двух женщин — 17-летней Ленни и 83-летней Марго. Обе страдают от неизлечимой болезни, но находят в себе силы оставшееся время жить полной жизнью. «Сто лет Ленни и Марго» про удивительную дружбу, преодолевающую время, наследие, которое мы оставляем и то, как мы влияем на жизни других, даже когда нас самих уже нет.
«Ученица. Предать, чтобы обрести себя», Тара Вестовер
У Тары странная семья: отец готовится к концу света, мать лечит ожоги и раздробленные кости настойкой лаванды, а братья и сестры не ходят в школу и работают на свалке. Искренняя автобиография, которая проводит читателя по пути к самопознанию и осознанию своего места в мире через личные и духовные преодоления.
«Преданность. Год обезьяны», Смит Патти
Коллекция мемуаров певицы и поэтессы Патти Смит об искусстве, вдохновении и современных США. Рассказ про путешествие по стране семидесятилетней звезды, во время которого она вступает диалог с настоящим, рассуждая о творчестве, похожем на волшебство.
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ул. Алексеевская 13В
Текст: Анна Герасименко
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