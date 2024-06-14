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Здравствуй, Земля!

Я встаю на крыло

и в небо срываюсь с разбега.

Под куполом звездное тает стекло.

Читай меня: «альфа» — «омега».

Искрится бенгальская тонкая нить

хвостом от заснувшей кометы.

Можно, я буду тебя любить

всеми раскатами лета?

Маковым полем пылать на заре

ярче лесного пожара...

Можно тебе подарить в янтаре

кокон небесного Шара?



Быть тебе другом,

причалом,

плечом...

Пятым твоим измерением.

Не говорить с тобой ни о чем,

но ощущать подреберьем.



•

Воздух вишневый висит над рекой и

шести струн перекличка.

Я так хочу отражаться с тобой

в окнах пустых электричек.

Вместе листать атлас пыльных дорог

на захолустном вокзале –

там, где люпины синеют у ног

невыносимой печалью.



На нулевом километре стоять,

вместе подкинув монету.

Руку держать... Твою руку держать,

делая первый шаг в лето.

...и целовать тебя под проливным.

Кто небо звездами вымостил?



Здравствуй, Земля!

Передай остальным, что гравитация — вымысел!