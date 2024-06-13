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«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Литература»

17 июня в Пакгаузах на Стрелке мы будем чествовать лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Среди них есть те, кого «НН.Собака.ru» читает и перечитывает, — это герои номинации «Литература». Пришло время и вас с ними познакомить.

Алик Якубович Поэт и фотограф
Мария Пушкова

Алик Якубович

Поэт и фотограф

Анна Сеничева Поэт
Оксана Шверницкая

Анна Сеничева

Поэт

Артем Роганов Прозаик и литературный критик
Артем Роганов

Артем Роганов

Прозаик и литературный критик

Саша Степанов Автор историй в жанре мистического реализма и преподаватель творческого письма
Арина Федотова

Саша Степанов

Автор историй в жанре мистического реализма и преподаватель творческого письма

«НН. Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:

Генерального партнера — клинику «САДКО»

Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»

Официального партнера — VOYAH Автолига

Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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