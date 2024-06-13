«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Литература»

17 июня в Пакгаузах на Стрелке мы будем чествовать лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Среди них есть те, кого «НН.Собака.ru» читает и перечитывает, — это герои номинации «Литература». Пришло время и вас с ними познакомить.