«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Литература»

17 июня в Пакгаузах на Стрелке мы будем чествовать лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Среди них есть те, кого «НН.Собака.ru» читает и перечитывает, — это герои номинации «Литература». Пришло время и вас с ними познакомить.
Алик Якубович
Поэт и фотограф
Анна Сеничева
Поэт
Артем Роганов
Прозаик и литературный критик
Саша Степанов
Автор историй в жанре мистического реализма и преподаватель творческого письма
«НН. Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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