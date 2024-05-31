Арсений Гончуков: «Ироничный, грустный, очень глубокий, смеющийся и эту способность смеяться не предающий»

«Я разыскал хранительницу музея и представился ей. Виктории Альбертовне можно было дать лет сорок. Длинная юбка с воланами, обесцвеченные локоны, интальо, зонтик – претенциозная картинка Бенуа. Этот стиль вымирающего провинциального дворянства здесь явно и умышленно культивировался. В каждом из местных научных работников заявляла о себе его характерная черточка. Кто-то стягивал на груди фантастических размеров цыганскую шаль. У кого-то болталась за плечами изысканная соломенная шляпа. Кому-то достался нелепый веер из перьев.

Виктория Альбертовна беседовала со мной, недоверчиво улыбаясь. К этому я уже начал привыкать. Все служители пушкинского культа были на удивление ревнивы. Пушкин был их коллективной собственностью, их обожаемым возлюбленным, их нежно лелеемым детищем. Всякое посягательство на эту личную святыню их раздражало. Они спешили убедиться в моем невежестве, цинизме и корыстолюбии...» С. Довлатов, «Заповедник»

Арсений Гончуков: «Как сценарист и писатель я, конечно, в который раз поражен работой Довлатова с персонажами. С так называемой библией персонажей он работает, надо сказать, как в хорошем жанровом кино, хорошей комедии, с детальной проработкой... Работает блестяще! Персонажи у него все яркие, выпуклые, потрясающие. Это очень хорошее чтиво даже для профессионала жанровой литературы. Как он метко описывает свою инфернально-холодную жену, соседа-алкоголика, который вообще таким сгустком всего русского, деревенского получился. И даже на уровне лексики это совершенно уникальные портреты эпохи, слепки времени. И персонажи его, конечно, запоминаются. Довлатов умеет рисовать портреты – противоречивые, сложные — несколькими штрихами. И они все в тебе потом долгое время живут. Писатель равен своей позиции по отношению к миру, в линзе объектива его восприятия вся суть, писатель — это состав стекла, из которого вылита его линза. И это трагикомическое восприятие Довлатова, оно сегодня почему-то кажется немножко... как бы это сказать... кринжовым. Но! И тут же я поспешу его защитить сам от себя, потому что его тексты – это по-прежнему терапия, по-прежнему он работает как утешитель! Вот, например, он предлагает мне несерьезно относиться к жизни, а я уже не могу несерьезно. И это проблема. И читая его, я понимаю это. Но я безумно благодарен ему за то, что он вызвал во мне... такие неоднозначные мерцания восприятия и своего, и моего времени, и себя. Мне, да думаю и нам всем, до сих пор как воздух — необходим Довлатов».