Ольга Шайдуллина: «...он тебя буквально уводит в какие-то иные пространства, в другое ощущение времени, бытия на Земле»

Всего у книги было и в каком-то смысле продолжает быть, три названия. Первое – «Обруч» – литературная номенклатура в 1980-м не пропустила, усмотрев в нем намек на геополитическое противостояние сверхдержав (который в нем действительно есть). Нынешнее, «И дольше века длится день», было отвергнуто, потому что как-то сложно, и к тому же цитата из Пастернака. Какое-то время роман пожил, называясь «упрощенно» «Буранный полустанок». Айтматов рассказывал, что шел на эти уступки скрепя сердце, но главным для него было опубликовать книгу, не поставив «ее под удар фанатичной вульгаризированной критики» (хоть без купюр, конечно, и не обошлось).

Ольга Шайдуллина: «Эта книга сейчас звучит, как мне кажется, с новой силой. Темы, которые в ней затрагиваются, они сейчас каким-то пронзительным звоном проявляются на всех уровнях человеческого бытия и в нашей стране, и вообще в мире. Я вспомнила роман еще и из-за того, что сейчас идет дело моей подруги и соавтора Жени Беркович, которую вместе со Светланой Петрейчук судят за спектакль, девочки в СИЗО уже год. А что касается текста, то его стоит читать неспешно. Язык Айтматова настолько музыкален, что ты порой хочешь застрять, задержаться в его описаниях. Вот послушайте: «Смутная, текучая синева, захватывающая дух простора, возвышала мысли, вызывала желание долго жить и много думать... и среди этого белого великого безмолвия тоненькой ниточкой протянулась железная дорога, по которой как всегда шли-шли поезда». Да, я знаю это наизусть, это уже теперь со мной».

Айтматов рассказывал, что поэтическое видение мира и понимание прекрасного у него «от бабки». «Умная, чуткая, и мастерица, и сказительница» знала много преданий и песен. Писатель называл ее своим телевизором, – настоящего в аиле, отдаленном киргизском селении, где он рос, конечно, не было.

Ольга Шайдуллина: «Это текст, в котором ты просто плаваешь, в котором ты готов растворяться, тонуть. И даже, знаете, какое есть ощущение, будто бы ты что-то ешь, когда читаешь его описания – да, вот так организм откликается на них. Это чтение требует свободного времени у тебя и снаружи, в твоей внешней жизни, и внутри, чтобы ты мог расчистить пространство для того, чтобы роман и те темы, которые он охватывает, как-то в тебя уместились. Мне кажется, нам, живущим в мегаполисах, часто хочется, по крайней мере у меня последнее время есть желание, замедлиться, притормозить, остановиться, потому что иногда ты несешься и даже не успеваешь отследить, а куда ты, собственно, несешься. Айтматов с помощью своего языка как-то мистически способен воздействовать на человек. Когда ты погружаешься в его манеру писать, он тебя буквально уводит в какие-то иные пространства, в другое ощущение времени, бытия на Земле».