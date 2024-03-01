Дюма-мать и «самый лучший писатель среди сантехников»

Изначально роман назывался «Трое из навигацкой школы», название «Гардемарины, вперед!» он получил после экранизации. Когда вышел фильм, Соротокину стали в шутку называть Дюма-мать, а друзья – «самым лучшим писателем среди сантехников».

Надежда Шевелилова: «Журналы роман в печать целиком не брали (в течение 17 лет! – Прим. редактора), а чтобы тогда получить признание, нужна была публикация в крупном литиздании: «Наш Современник», «Москва», «Дружба народов» и т. д. Соротокина, преисполнившись дерзости, решила написать уже довольно известному на тот момент режиссеру Светлане Дружининой, и та, прочитав рукопись, сказала: а почему бы и нет? Но фильм свой назвала «Гардемарины, вперед!». И поскольку картина имела ошеломительный успех, книгу переназвали, а после экранизации она разошлась огромным тиражом в два миллиона экземпляров».

За романом признают историческую достоверность. Описанные в нем события приходятся на первую половину XVIII века, эпоху дворцовых переворотов. Известно, что автор достаточно подробно изучала тему. И эксперты говорят о правильной и правдивой реконструкции истории.