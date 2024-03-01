Дюма-мать и «самый лучший писатель среди сантехников»

Не знаете, что почитать в выходные? «Не вешать нос!» Директор библиотеки им. Ленина (на каникулах) Надежда Шевелилова рекомендует нам романтический экшен на фоне геополитических дрязг. Читаем «Гардемарины, вперед!» Нины Соротокиной. Это вообще-то тетралогия, но первую часть за пару дней наверняка осилят даже самые занятые. И да, это тот случай, когда литературный первоисточник экранизацию превосходит.
Нина Соротокина окончила Новосибирский университет инженеров водного транспорта, занималась научной разработкой водопровода в условиях вечной мерзлоты. Муж – физик из Академгородка, окружение – техническая интеллигенция.
И всю жизнь она мечтала быть писателем, ей всегда хотелось написать что-то историческое и приключенческое, в первую очередь, для своих детей.
Надежда Шевелилова: «Нина Соротокина писала роман, по духу похожий на «Трех мушкетеров» Дюма.
«Гардемарины» с подросткового возраста и по сей день горячо отзываются в моем сердце. Наверное, неожиданный выбор для рекомендации, правда? Но и книга во всех отношениях удивительная. В том числе потому, что ее автор не была профессиональным литератором».
Изначально роман назывался «Трое из навигацкой школы», название «Гардемарины, вперед!» он получил после экранизации. Когда вышел фильм, Соротокину стали в шутку называть Дюма-мать, а друзья – «самым лучшим писателем среди сантехников».
Надежда Шевелилова: «Журналы роман в печать целиком не брали (в течение 17 лет! – Прим. редактора), а чтобы тогда получить признание, нужна была публикация в крупном литиздании: «Наш Современник», «Москва», «Дружба народов» и т. д. Соротокина, преисполнившись дерзости, решила написать уже довольно известному на тот момент режиссеру Светлане Дружининой, и та, прочитав рукопись, сказала: а почему бы и нет? Но фильм свой назвала «Гардемарины, вперед!». И поскольку картина имела ошеломительный успех, книгу переназвали, а после экранизации она разошлась огромным тиражом в два миллиона экземпляров».
За романом признают историческую достоверность. Описанные в нем события приходятся на первую половину XVIII века, эпоху дворцовых переворотов. Известно, что автор достаточно подробно изучала тему. И эксперты говорят о правильной и правдивой реконструкции истории.
Надежда Шевелилова: «Знаете, когда я читала «Гардемаринов» в подростковом возрасте — как полагается, с фонариком под одеялом, – я очень многие моменты из книги фиксировала в своем девичьем дневнике. На меня произвели впечатление некоторые высказывания, философские размышления. Сначала я посмотрела фильм, и, как и все девочки 10–12 лет, была влюблена и в Алешу Корсака, и в Сашу Белова. Захватывали головокружительные приключения, истории о дружбе, любви, героизме. Но потом я прочитала книгу, когда мне было ближе к 30-ти. И она именно своей исторической канвой показалась мне намного интересней. И притом «Гардемарины» перечитываемы. Только в юношеском возрасте ты ищешь там романтику, а при возвращении к ней, уже повзрослев, тебя гораздо больше занимает общая сюжетная линия, исторические персонажи.
Я считаю эту книгу абсолютно всевозрастной. Это такое приятное и легкое чтение. Быстрый, динамичный текст, написанный красивым языком.
«Гардемарины, вперед!» – тетралогия, но первые два томика особенно хороши – читаются залпом. На выходные, как говорится, самое то».
Текст: Владимир Трепитов
Фото: архив героя
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