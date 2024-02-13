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Книги

День книгодарения в Нижнем: как присоединится к акции

Редакция «НН.Собака.ru» дарит книги с любовью и вам советует. Так, 14 февраля празднуем Международный день книгодарения. Рассказываем, куда (и когда?) можно принести свои книги.

 

К Международному дню приурочена акция «Дарите книги с любовью». Она пройдет в городе уже в восьмой раз. Ее главная идея — вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги. А еще важно напомнить, что бумажные книги не заменит ничто.

Нижегородские библиотеки организуют сбор книг для центров обслуживания людей пожилого возраста и людей с инвалидностью. А также больничных библиотек, центров помощи семье и детям, исправительных колоний, реабилитационных центров и сельских библиотек.

Принести книги можно с 12 по 18 февраля. 

Список библиотек-участников акции можно найти на сайте.

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Фото: unsplash

 

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