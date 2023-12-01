Нижегородская область — «Самый читающий регион-2023»

Победу Нижегородской области принес региональный проект «Читать – значит расти!». Всего в мероприятиях проекта приняли участие более 50000 читателей со всей области.

В этом году участие в конкурсе приняли все области, края, республики и округа России.

Тремя лауреатами стали Нижегородская, Ленинградская области и Ставропольский край.

Победителем конкурса и обладателем звания «Литературный флагман России» стал Татарстан.





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Фото: фотобанк