Нижегородская область — «Самый читающий регион-2023»

Нижегородская область стала лауреатом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион-2023». Награждение проходило в Москве.
Победу Нижегородской области принес региональный проект «Читать – значит расти!». Всего в мероприятиях проекта приняли участие более 50000 читателей со всей области.
В этом году участие в конкурсе приняли все области, края, республики и округа России.
Тремя лауреатами стали Нижегородская, Ленинградская области и Ставропольский край.
Победителем конкурса и обладателем звания «Литературный флагман России» стал Татарстан.
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Фото: фотобанк
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