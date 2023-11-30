Истории «книг», мастер-классы, обмен творчеством и праздничный ужин: рассказываем, как пройдет «Живая библиотека»

«Книги» — отважные люди с уникальными историями. Они готовы поделиться ими с вами и ответить на любые вопросы. Гости смогут поговорить с женой заключенного, незрячим журналистом, человеком с алопецией, школьным учителем, владелицей секс-шопа, шаманом и многими другими.

Также в программе:

мастер-класс по коллажам от Айри Илау из Нижегородского женского кризисного центра и журналистки Юлианны Кулугур

зимняя икебана

свободный обмен творчеством

чайная с новой мастерицей

В конце дня обещают настоящий званый ужин с праздничным застольем.

Красная слобода, 9 (TAGO))) MAGO)))

Регистрация здесь.

18+





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Фото: архив редакции