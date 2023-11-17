«Щедрый книжный 2.0»: рассказываем, почему стоит прийти на главную благотворительную распродажу года

19 ноября в пространстве FORSELF пройдет гаражная распродажа книг в поддержку Нижегородского женского кризисного центра. Кроме книг, которые пожертвовали горожане, здесь можно найти новые книги от издательств «Эксмо»,«Носорог», «Есть смысл», «Кварц», «Лайвбук», GARAGE, «Бумкнига».
В роли книгопродавцов — журналисты, деятели культуры, блогеры, художники, экскурсоводы и другие активные и деятельные горожане.
Также в этот день пройдет паблик-ток. Спикерами станут:
- писатель и литературный обозреватель Артем Роганов
- PR издательской программы «Подписных изданий» Мария Орлова
- соосновательница Библиотеки ПМ Лидия Кравченко
- книжный обозреватель Максим Мамлыга
Специальный гость — Таня Старикова.
В детской программе: мастер-классы от Школа дизайна НИУ ВШЭ и Школа развития «10 ступенек».
19 ноября с 11:00 до 17:00
Место: лофт FORSELF, Зеленский съезд, 4
12+
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Фото: предоставлено организаторами
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