«Щедрый книжный 2.0»: рассказываем, почему стоит прийти на главную благотворительную распродажу года

В роли книгопродавцов — журналисты, деятели культуры, блогеры, художники, экскурсоводы и другие активные и деятельные горожане.

Также в этот день пройдет паблик-ток. Спикерами станут:

писатель и литературный обозреватель Артем Роганов

PR издательской программы «Подписных изданий» Мария Орлова

соосновательница Библиотеки ПМ Лидия Кравченко

книжный обозреватель Максим Мамлыга

Специальный гость — Таня Старикова.

В детской программе: мастер-классы от Школа дизайна НИУ ВШЭ и Школа развития «10 ступенек».

19 ноября с 11:00 до 17:00

Место: лофт FORSELF, Зеленский съезд, 4

12+





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Фото: предоставлено организаторами



