Книги — на доброе дело: благотворительный маркет «Щедрый книжный» запустил сбор книг

19 ноября откроется благотворительный маркет «Щедрый книжный». На нем можно купить книги разных жанров, а все вырученные деньги направят Нижегородскому женскому кризисному центру.
Сейчас маркет запустил сбор книг. До 5 ноября вы можете сдать ненужные книги в любую из 29 городских локаций Нижнего. В их числе: кафе, магазины и культурные пространства.
Рассказываем, какие книги принимают:
- изданные после 2000 года
- в хорошем состоянии
Гаражная распродажа пройдет 19 ноября в пространстве Forself на Зеленском съезде.
В качестве книгопродавцов выступят замечательные нижегородцы: художники, краеведы, блогеры, писатели и общественные деятели.
В прошлом году благодаря маркету было оплачено 280 консультаций для пострадавших от насилия в семье.
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Фото: архив редакции
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