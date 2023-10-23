Книги — на доброе дело: благотворительный маркет «Щедрый книжный» запустил сбор книг

Гаражная распродажа пройдет 19 ноября в пространстве Forself на Зеленском съезде.

В качестве книгопродавцов выступят замечательные нижегородцы: художники, краеведы, блогеры, писатели и общественные деятели.

В прошлом году благодаря маркету было оплачено 280 консультаций для пострадавших от насилия в семье.

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Фото: архив редакции