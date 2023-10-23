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Книги

Книги — на доброе дело: благотворительный маркет «Щедрый книжный» запустил сбор книг

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19 ноября откроется благотворительный маркет «Щедрый книжный». На нем можно купить книги разных жанров, а все вырученные деньги направят Нижегородскому женскому кризисному центру.

 

Сейчас маркет запустил сбор книг. До 5 ноября вы можете сдать ненужные книги в любую из 29 городских локаций Нижнего. В их числе: кафе, магазины и культурные пространства.

Рассказываем, какие книги принимают:

  • изданные после 2000 года
  • в хорошем состоянии

Гаражная распродажа пройдет 19 ноября в пространстве Forself на Зеленском съезде.

В качестве книгопродавцов выступят замечательные нижегородцы: художники, краеведы, блогеры, писатели и общественные деятели.

В прошлом году благодаря маркету было оплачено 280 консультаций для пострадавших от насилия в семье.

 

 

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Фото: архив редакции

 

 

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