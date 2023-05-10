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Открытие модельных библиотек

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В Нижегородской области до конца года откроют восемь дополнительных модельных библиотек. На это потратят 60 миллионов рублей.

 

Модельными станут:

  • центральная библиотека в Чкаловске и Урене
  • две центральные детские библиотеки – в Богородске и Выксе
  • будут переоборудованы четыре малые библиотеки — в Советском районе Нижнего, в Навашине, Сеченове и Пильне.

В библиотеках проведут ремонт, помещения адаптируют для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, будет закуплена новая мебель, обновится книжный фонд.



 

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