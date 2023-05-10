Открытие модельных библиотек

В Нижегородской области до конца года откроют восемь дополнительных модельных библиотек. На это потратят 60 миллионов рублей.
Модельными станут:
- центральная библиотека в Чкаловске и Урене
- две центральные детские библиотеки – в Богородске и Выксе
- будут переоборудованы четыре малые библиотеки — в Советском районе Нижнего, в Навашине, Сеченове и Пильне.
В библиотеках проведут ремонт, помещения адаптируют для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, будет закуплена новая мебель, обновится книжный фонд.
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