Открытие модельных библиотек

Модельными станут:

центральная библиотека в Чкаловске и Урене

две центральные детские библиотеки – в Богородске и Выксе

будут переоборудованы четыре малые библиотеки — в Советском районе Нижнего, в Навашине, Сеченове и Пильне.

В библиотеках проведут ремонт, помещения адаптируют для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, будет закуплена новая мебель, обновится книжный фонд.







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